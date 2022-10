Tedi Olden: Jóvenes puertorriqueños lanzan innovadora línea de camas para perros

A diario, cientos de dueños de mascotas buscan alternativas de camas cómodas y duraderas para sus “amigos peludos” ya que, generalmente, las que se encuentran en el mercado no se pueden lavar en la máquina, el relleno no es duradero o el diseño no es moderno y práctico. Ante ese reto surge Tedi Olden, una compañía de productos modernos, prácticos y de alta calidad creados para beneficio de las mascotas.

“Nuestro primer producto es una cama para cualquier raza de perros diseñada y producida con las características ideales que buscamos como padres de dos adorables Goldendoodles. Esta cama ofrece una capa de memory foam para mayor comodidad, con cubiertas removibles que se pueden lavar a máquina, con un protector a prueba de agua que protege el foam y el material utilizado en la parte inferior evita que la cama se mueva,” indicaron Nicole Freytes e Hiram Chévere, fundadores de Tedi Olden.

Los jóvenes empresarios puertorriqueños indicaron que además de las camas, diseñan almohadas, pues a las mascotas “les encanta recostar su cabeza en lo primero que encuentren”.

Las camas, así como las almohadas, están disponibles en tres tamaños y pueden adquirirse en www.tediolden.com. Ofrecen envío a los 48 estados continuos de Estados Unidos y a Puerto Rico.

También puedes conocer más sobre los productos en las redes sociales, siguiendo las cuentas @tediolden.

“Sabemos que las mascotas son parte importante de la familia, y por eso siempre procuramos su bienestar y comodidad. Con Tedi Olden, estamos seguros de que estos miembros peludos de nuestra familia se sentirán como los reyes del hogar,” concluyeron los fundadores de Tedi Olden, al tiempo que añadieron que están en el proceso de diseño de nuevos productos para ampliar la colección.