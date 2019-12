San Juan alcanza récord en temperatura alta

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS por sus siglas en inglés) informó el sábado que un récord de temperatura alta de 95 grados fue establecida hoy en el mencionado municipio.

Esto rompe el récord de 94 grados en 1999 y 1981.

La Autoridad en el Tiempo

