Tirotean a tres personas que viajaban en Uber en Isla Verde

La Policía investiga un tiroteo contra tres hombres norteamericanos que residen en la Isla, en hechos ocurridos esta mañana, frente al Residencial Luis Llorens Torres, en Isla Verde.

Uno de ellos resultó herido, por lo que fue transportado a un hospital en el área de Carolina. Se desconoce su condición.

“¡Boom, boom, boom! ¿Me quieren disparar? No me alcanzaron [las balas] a mí, ni a mi hermano. ¿A quién iban dirigidas esas balas? Le pudieron dar a la señora que está allí [en la esquina]. El disparo atravesó mi puerta y le podían dar a ella. ¿Para qué? ¿Para qué Puerto Rico? Estas es una Isla bella, con gente bella. El gobierno tiene que poner este lugar en orden.”, narró una de las víctimas, que no quiso ser identificado.

Según información preliminar, las víctimas se dirigían a un hotel al momento de ser atacados. Al momento no han sido identificados.

La Policía investiga.