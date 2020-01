TRS reacciona ante nombramiento del hijo del exalcalde de Lares

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz dijo el viernes que será el Directorio de esa colectividad quien decidirá qué ocurrirá con Carlos "Papo" Pagán Crespo, luego de que el comité municipal de Lares lo nombrara como al alcalde.

“Los cristianos tenemos que respetar los 10 mandamientos, no 9, no 8. Las personas que pertenecen a una institución tienen que respetar”, dijo Rivera Schatz en entrevista con Red Informativa.

“Podrá haber quien interprete la ley a su conveniencia. No puede haber una vara en un municipio sobre el otro. El PNP está actuando conforme a la ley. Si el señor Pagán no hubiese incurrido en una violación al partido, y lo admitió en redes, pues no estuviéramos aquí”, añadió el también presidente del Senado.

Pagán Crespo pretende sustituir a su padre, Roberto Pagán Centeno luego que éste renunciara a la alcaldía en 2019.

El Comité Evaluador de Candidatos no certificó a Pagán Crespo luego de una querella que se radicó en su contra por endosar al aspirante independiente al Senado, Abel Nazario Quiñones, según se expresó, es una violación al reglamento del PNP.

“Al señor Pagán se le advirtió sobre un proceso de apelación y así se dijo. El directorio resolverá el domingo”, dijo Rivera Schatz.

El PNP llevará a cabo un Directorio este domingo en el municipio de Manatí.

