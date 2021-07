Truenan los viequenses por reservación de una embarcación para transportar bicicletas

Residentes de Vieques reaccionaron con molestia a una publicación en las redes sociales que mostraba una embarcación con decenas de bicicletas para transportalas a la Isla Nena.

Según se informó, se trataba de un evento deportivo que se daría este domingo en la isla municipio.

Se supo que residentes realizaron una manifestación en el terminal de lanchas que impidió por un momento la salida de los ciclistas. Catalogaron el suceso como una falta de respeto por los problemas que enfrentan para transportarse.

“El Isleño no estaba disponible en itinerario hoy. Los residentes y comerciantes no pueden hacer reservaciones de embarcaciones de carga con tiempo, tienen que hacerla el mismo dia para comprar el boleto el mismo dia. Para ellos es una falta de respeto que los viequenses no pueden planificar sus viajes ni siquiera con tres días de anticipación, mientras, estas personas seguramente pudieron reservar anticipadamente", dijo la portavoz del Colectivo Somos Mas que 100x35, Andrea Malavé.

“A la hora de abordar se esperaron por los residentes que tenían carros para llegar a su hogar. Un solo carro se montó. El capitán dio la sugerencia para colocar las bicicletas de esa manera” comentó en las redes la página 'Sport Logistic PR' de los organizadores del evento.