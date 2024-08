Turno para Ayden Owens Delerme y otros debutantes olímpicos del atletismo

No es un secreto que el decatlonista Ayden Owens Delerme es una de las figuras con la esperanza de darle la primera medalla a Puerto Rico en la edición de los Juegos Olímpicos París 2024. Su cita olímpica es este viernes y finalizará el sábado, en el estadio olímpico de Francia.

El director técnico de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, Carlos Guzmán, confirmó que Owens Delerme está entre los favoritos de la competencia parisina.

“Según los peritos es uno de los cinco atletas que deben estar con opciones a medallas y con mucho potencial para estar en el medallero”, expresó Guzmán.

Owens Delerme clasificó directo a los Juegos Olímpicos con 8,732 puntos al completar exitosamente un decatlón en California. Marca que es el récord nacional para Puerto Rico. En el 2022 finalizó en el cuarto lugar en el campeonato mundial de Eugene con 8,532 puntos.

La competencia tiene inscrito al recordista mundial y poseedor de dos subcampeonatos olímpicos en Río 2016 y Tokio 2020, el francés Kevin Mayer. Su marca es de 9,126 puntos. Se suma al listado el campeón y plusmarquista olímpico Tokio 2020, el canadiense Damian Warner. Este tiene la marca de 9,018 puntos. Se observa de cerca el alemán Leo Neugebauer, quien tiene 24 años y esta temporada tiene como marca 8,961 puntos. Otros que están en la mira son el estonio Johannes Erm (8764 puntos) y el granadino Lindon Víctor (8756 puntos).

“Todo está en su mejor condición. Está concentrado, enfocado y motivado”, dijo sobre la salud física y mental del atleta debutante en París 2024.

El evento del decatlón tiene 23 participantes. Estos estarán compitiendo en 10 eventos y al final del segundo día sale el vencedor por la sumatoria de puntos. Este viernes competirán en la carrera de los 100 metros, salto a lo largo y lanzamiento de la bala entre las 4:00 a.m. y 7:00 a.m. de Puerto Rico/ 10:00 a.m. y 1:00 p.m. de París. Cuatro horas más tarde, los atletas regresan a finalizar la jornada con los eventos de salto a lo alto y los 400 metros lisos.

“Las puntuaciones en el primer día de competencia son espectaculares. Mañana (viernes), él debe terminar en los primeros lugares”, indicó Guzmán sobre el rendimiento que puede tener el atleta en la primera de dos fases del evento.

El sábado será el día final de la competición con entrada al estadio de 4:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. de Puerto Rico/ 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. de París. Los eventos serán los 110 metros con valla, lanzamiento de disco y salto con pértiga. Después del descanso, los atletas regresarán a las 2:00 p.m. de Puerto Rico/ 8:00 p.m. de París para sellar su participación con el lanzamiento de jabalina y los 1,500 metros.\“Aquí lo importante es que va a hacer calor, pero la humedad no está alta como en Puerto Rico. Él se va a distribuir bien en la parte energética. Los decatlonistas tienen una sala donde los cuidan todo el día, le llevan comida, es casi un dormitorio. En las pruebas combinadas tienen una cámara especial”, explicó Guzmán el tratamiento que reciben los participantes en el evento más extenuante del atletismo para la rama masculina.

Jerome Vega y Gladymar Torres

Puerto Rico también tendrá en el escenario del estadio olímpico de Francia a otros dos debutantes olímpicos; el lanzador de martillo Jerome Vega y la velocista Gladymar Torres.

Vega estará compitiendo en la preliminar del grupo B a las 5:35 a.m. de Puerto Rico/11:35 a.m. de París.

“En la competencia de Jerome pasan las mejores 12 marcas”, indicó el director técnico de la Federación de Atletismo.

El luquillense está sembrado con su mejor marca de 75.98 con el ranking 40 de la internacional. La clasificación directa a la final comienza en 77 metros. El récord olímpico es de 84.80 metros de Sergey Litvinov realizado en Seúl 1988. Por su parte, el récord mundial le pertenece a Yuriy Sedykh con 86.74 metros desde 1986. Ambos atletas pertenecían a la Unión Soviética.

Por su parte, la velocista Torres estará participando en los 100 metros lisos sembrada con su mejor marca 11.20 segundos, que es el récord nacional. El evento tendrá dos secciones de ronda preliminar 4:00 a.m. y 5:50 a.m. de Puerto Rico/10:00 a.m. y 11:50 a.m. de París.

El récord mundial de los 100 metros lisos le pertenece a la estadounidense Florence Griffith con 10.49 segundos realizado en 1998. El récord olímpico es de la jamaiquina Elaine Thompson de 10.61 segundos escrito en Tokio 2020.

La clasificación a primera ronda serán las primeras tres corredores de todas las series y los cinco tiempos más rápidos de todas las series.