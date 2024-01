Canción será “importante” en investigación de mujer asesinada en Toa Baja

La Policía investiga las circunstancias por las que una mujer fue asesinada presuntamente a manos de su pareja, en hechos ocurridos a eso de las 11:30pm del jueves, en el negocio “Tu Ruta 867, que ubica en el barrio Ingenio, en Toa Baja.

La víctima fue identificada como Maraida Rivera Emerson de 37 años y el presunto agresor como Manuel Maldonado Marrero de 38, ambos residentes del mencionado municipio.

De la pesquisa se desprende que la pareja compartía en el lugar, y en momentos en que Rivera Emerson cantaba una canción en la mesa, "de la nada", el sujeto sacó un arma de fuego y le realizó un disparo en la cabeza. Posteriormente, el individuo se privó de la vida.



Maldonado Marrero no poseía expediente criminal ni tenía casos previos de violencia doméstica en su contra. Además, la pareja compartía “tranquilamente” en el establecimiento, por lo que ni las autoridades ni allegados se explican la situación.

No obstante, el teniente coronel, Roberto Rivera, dijo a Hoy Día Puerto Rico que será importante conocer el tema musical que Rivera Emerson cantaba para determinar si Maldonado Marrero la ultimó por celos.

"Ella estaba cantando, sentada a la mesa. Nosotros queremos ver cuál era la canción, pero el personal [del negocio] todavía estaban un tanto nervioso, atónitos con la situación porque no se lo esperaban. Así que hay que darles un espacio un momento, en lo que, durante el día podemos saber. Va a ser bien importante saber cuál era la canción porque no sabemos si esto fue un arranque de celos desenfrenados", expresó.

Más temprano, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, dijo en entrevista con WKAQ 580 AM que el caso es uno "inexplicable".



"Es un caso inexplicable, porque se encontraba ella en el negocio en Toa Baja junto a su pareja, Manuel Maldonado. Este individuo de la nada le hace un disparo y luego él se priva de la vida. No tiene antecedentes penales, no habían casos previos de violencia doméstica. Sí me indican que tiene licencia de armas, pero los que compartían con él no se explican esta situación", expresó Antonio López Figueroa.

"Por lo menos sus allegados no se explican bien la situación. Como digo, no tenía récord anterior ningún tipo de violencia doméstica ni nada. Llevaban un año y medio de relación, no tienen hijos en común. Es algo sumamente lamentable. Pero aunque [Maldonado Marrero] se haya privado de la vida, nosotros continuamos investigando para saber la razón de por qué sucedió esa situación", añadió.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investiga.