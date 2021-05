UPR logra acreditación de toda su oferta académica a distancia

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, anunció este jueves que todos los recintos fueron autorizados por la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) para impartir su oferta académica en modalidad a distancia como parte de los esfuerzos realizados para transformar la oferta académica de la institución y ampliar el alcance y experiencia de aprendizaje para estudiantes dentro y fuera de Puerto Rico.

Haddock señaló en una comunicación escrita que al surgir la emergencia provocada por el COVID-19, la institución pudo adaptar más de 11,500 cursos a través de distintas herramientas disponibles en línea. Para esto, la agencia acreditadora autorizó a la institución, durante la pandemia, para ofrecer las clases en línea.

La autorización está vigente hasta mayo de 2021, sin embargo, a partir de este semestre todos los recintos de la Universidad están autorizados para impartir su oferta en modalidad en línea. De surgir cualquier eventualidad que requiera adaptar la oferta de cursos presenciales, la UPR no requerirá la aprobación, por parte de MSCHE, de una autorización temporera para impartir los cursos a distancia, pues oficialmente ya la institución la tiene.

Este año la UPR añade nueve programas adicionales a su oferta en línea que comenzarán a ofrecerse a partir de agosto. Del mismo modo, el equipo académico desarrolló planes para otros 50 programas a distancia que se encuentran en distintas etapas de aprobación.

El Presidente de la UPR estableció que con la aprobación de la MSCHE se amplía el alcance de la enseñanza de excelencia y calidad que distingue a la UPR, al añadir una nueva modalidad flexible y gran alcance.

“Es un gran logro y reconocimiento al trabajo que día a día realiza el personal docente y administrativo desde la Universidad de Puerto Rico. A pesar del contexto social que enfrentamos, la UPR ha podido agilizar e impulsar proyectos en beneficio de sus estudiantes. Continuamos mejorando los procesos mediante la implementación de recursos tecnológicos, tomando en consideración a nuestra comunidad. También, seguimos haciendo inversiones para el desarrollo de nuevos cursos en línea, la preparación de materiales instruccionales, tecnologías de apoyo, adiestramientos que requieren los docentes, así como el personal administrativo, entre otros. Por otro lado, se están ampliando los grupos de apoyo en los recintos con personal especializado y en la administración central a cargo de la vicepresidencia de Programas Profesionales y Educación a Distancia que dirige la licenciada Lisa Nieves Oslán y el coordinador del sistema, el profesor William Sandoval Borges”, señaló Haddock.

“Como parte de la agenda de trabajo del doctor Haddock, se creó la Vicepresidencia de Programas Profesionales y a Distancia para ampliar la oferta académica y el alcance de la institución mediante el uso de la tecnología. Esto nos permitió contar con las estructuras necesarias para garantizar el ofrecimiento de las clases de manera remota durante la pandemia, y ahora, acelerar la creación de programas completamente en línea”, indicó, por su parte, Nieves Oslán.

Según la académica, estos programas se han desarrollado teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes ante los nuevos retos sociales y de empleomanía. “Es importante destacar que 42 por ciento de los programas académicos que se ofrecen a distancia son únicos en Puerto Rico. Inclusive, alguno de ellos, son únicos en el Caribe. Asimismo, como parte de la transformación académica que se está adelantando en la institución, una tercera parte de estos programas son totalmente nuevos en la UPR. De esta manera, la universidad mantiene una actualización de sus programas académicos tanto en contenido como en la modalidad de sus ofrecimientos”, agregó.

Al presente, el sistema universitario ofrece de manera virtual desde certificados profesionales hasta bachilleratos y maestrías. Varios de estos programas cuentas con acreditaciones profesionales como lo son Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) y American Bar Association (ABA).

Varios de estos programas son únicos en Puerto Rico; entre ellos se destacan el grado asociado en Artes en Humanidades; bachillerato en Artes en Ciencias Sociales en Justicia Criminal con concentración en Psicología Forense; certificado en Estudios Profesionales de Salud de la Madre y la Niñez; maestría en Derecho: Oralidad en el sistema penal; maestría en Economía Agrícola, entre otros.