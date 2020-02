Venezuela asegura su pase a las semifinales en Serie del Caribe 2020

Los Cardenales de Venezuela dejaron anoche todo sobre el terreno, anteponiéndose 3-2 a los Cangrejeros de Puerto Rico durante la tercera jornada de la Serie del Caribe – San Juan 2020.

Venezuela aprovechó un par de errores para anotar dos veces en la parte baja del décimo inning, superando a la novena boricua.

Esta victoria aseguró un pase a las semifinales del evento deportivo, celebrado en el estado Hiram Bithorn, en Hato Rey.

En tanto, República Dominicana y México llegaron este lunes a dos victorias, tras imponerse respectivamente sobre Colombia y Panamá. Ambas escuadras lograron también pases a las semifinales.

A continuación, el calendario para hoy:

-10:00 a.m. | Panamá vs Dominicana

-2:30 p.m. | México vs Venezuela

-8:00 p.m. | Colombia vs Puerto Rico

