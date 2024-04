“Vergüenza le debe dar”: Pierluisi tras críticas de JGo a su mensaje

El gobernador Pedro Pierluisi respondió este miércoles a las críticas de la oposición política y de su contrincante primarista y comisionada residente, Jenniffer González Colón, en relación al Mensaje de Estado.

Tras finalizar el mensaje, la comisionada residente reaccionó y aseguró que el gobernador validó su reclamo de que aún falta mucho por hacer en Puerto Rico.

“Obviamente, el mismo mensaje ejemplifica que se han hecho mas que 2,900 obras, y que quedan más de 4,000 y pico que todavía están en diseño. Así que eso valida lo que yo he estado planteando a lo largo de muchos meses. Hay todavía mucho por hacer. El dinero... la gente no lo está sintiendo. Yo creo que hay un efecto real de inflación. Se escucha “mucho dinero”. Se habla de muchos millones y muchas cifras, pero la gente no ve que ese dólar estire en el bolsillo”, indicó la comisionada al finalizar el mensaje de Pierluisi.

La comisionada residente criticó además a Pierluisi por no anunciar un plebiscito de estatus.

Para Pierluisi, las críticas a su mensaje -el cual catalogó de “corroborable, serio, creíble, con datos”- es "hablar de la boca para afuera".

“Fácil es hablar. Fácil es criticar. Otra cosa es actuar y dar resultados, y ayer yo rendí cuentas de lo que ha hecho la administración del PNP que yo dirijo”, expresó Pierluisi en entrevista con WKAQ 580 AM.

“Si lo que está diciendo [Jenniffer] es que no hay obra, vergüenza le debe dar. Si lo que está diciendo es que aquí no se ha hecho el trabajo en la administración del PNP que llevamos tres años y tres meses fajao’, echando el resto, pues sí, vergüenza le debe dar, porque uno debe aspirar a los cargos a base de sus propios méritos. No echando abajo el trabajo de compañeros y compañeros”, añadió.

El gobernador ofreció el martes su Mensaje de Estado, en el que resaltó las obras de su administración.