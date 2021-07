Víctor Ramos invita a quienes están contra las vacunas a protestar sin mascarilla donde hay COVID-19

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Víctor Ramos, invitó este lunes a los que están en contra de la vacunación compulsoria a protestar sin mascarillas en un lugar en el que se reporte la presencia del COVID-19.

"Yo invito a todos los que protestaron el sábado con mascarillas, en contra de la vacuna, que lo hagan sin mascarillas en un lugar con COVID para que entiendan que esto no es un invento ni experimento", dijo el pediatra en entrevista radial (WIAC740).

Ley permite que el Secretario de Salud elimine hasta excepciones para quienes se rehúsan a inocularse.

El secretario del Departamento de Salud Carlos Mellado López, junto a la principal oficial médico, Dra. Iris Cardona y el principal oficial de epidemiología, José Becerra, presentaron el pasado jueves la Guía para la Prevención de COVID-19 en las escuelas y nuevas estrategias de vacunación.

La vacunación será compulsoria para estudiantes mayores de 12 años. Además, se informó que las mascarillas serán obligatorias para todos, incluso para vacunados. Se realizarán también pruebas para detectar contagios.

“Todavía nos encontramos en un escenario pandémico, el virus no se ha ido, no obstante, debemos priorizar la enseñanza presencial, siendo fundamental que las escuelas implementen y estratifiquen las estrategias de prevención. En ese contexto, la vacunación ha demostrado ser eficaz contra el COVID-19 logrando controlar su propagación. Por lo que, ningún estudiante a partir de los 12 años será admitido en una escuela de forma presencial, si no está debidamente inmunizado”, indicó Mellado López en conferencia de prensa.

