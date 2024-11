VIDEO: Jinete resulta herido y su caballo muere en “hit and run”

Un accidente ocurrido el sábado en Barceloneta dejó a un jinete herido y a su caballo muerto, luego de que un vehículo los atropellara y el conductor se diera a la fuga.

El hecho, captado en video, fue descrito en redes sociales por Armando Martínez Santiago, quien participaba en una monta junto a un grupo de amigos. Según relató, el vehículo invadió el carril contrario sin detenerse, impactando al equino y a su dueño.

“El dueño del equino se levanta del suelo todo herido y solo decía con mucho dolor: ‘Me mató el caballo’. Hermoso ejemplar de respeto vimos morir allí en esa horrible escena”, expresó Martínez Santiago en su publicación.

Según dijo, el conductor responsable no se detuvo tras el impacto, dejando atrás pedazos del cristal y el parachoques del vehículo.

“Son cosas que pasan en un segundo, que aunque tengas reflectores y luces, pueden pasar. Espero en Dios que este jinete esté mucho mejor hoy y que la persona que lo atropelló sea consciente y dé cara por esto”, añadió Martínez Santiago.

El jinete, quien se identificó en redes sociales como Wiso Centeno, expresó su agradecimiento por estar vivo, aunque lamentó profundamente la pérdida de su caballo. Además, hizo un llamado solidario a la comunidad para recibir apoyo durante su proceso de recuperación.

"Todos saben que yo no soy una persona de pedir nada, pero como también saben yo vivo del negocio de caballo y de las guaguas, pero no soy rico y hay cuentas que pagar y en este momento no puedo hacer nada. Es por eso que les pido que todo aquel que desde su corazón quiera ayudarme se lo voy a agradecer", sostuvo.