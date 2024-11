VOTO 2024 | Funciones del inspector de colegio

El Código electoral del 2020 dispone que los Inspectores de Colegio (en propiedad o suplentes) tendrá a cargo la entrega de papeletas al elector.

La repartición está dividida así:

Inspector del PNP entregará la papeleta estatal y de plebiscito

Inspectora del PPD entregará la papeleta municipal

Inspector del MVC entregará la papeleta legislativa

Inspector del PD entregará la papeleta presidencial

Cuando se culmine la entrega, si el elector lo pide, de manera alterna los inspectore pueden leer las siguientes instrucciones:

“Le estamos entregando cinco papeletas. En la papeleta gris aparecen los candidatos a los cargos de gobernador (a) y comisionado (a) residente. En la papeleta crema aparecen los (as) candidatos (as) a representantes y senadores (as), en la papeleta amarilla aparecen los (as) candidatos (as) a alcalde (sa) y legisladores (as) municipales. En la papeleta violeta aparecen los (as) candidatos (as) a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos de América, y en la papeleta blanca aparecen las tres alternativas para el plebiscito, cada una con su respectiva explicación”.