Ya es la gobernadora: inicia el mandato de Jenniffer González

La gobernadora Jenniffer González Colón se convirtió este jueves en la decimotercera gobernante electa de Puerto Rico, tras juramentar al cargo.

Durante su primer mensaje como primera ejecutiva en el Capitolio, dijo que gobernará "para todos los puertorriqueños".

“Yo apuesto a un Puerto Rico que se levanta. ¿Y saben qué? Yo no voy a gobernar solamente para los que votaron por mí. Yo voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños. Y voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños, porque el pueblo me encomendó ese función y ese trabajo. Lo haré con firmeza, lo haré con sensibilidad, pero ¿saben qué? En Puerto Rico va a haber orden, no va a haber anarquía, va a haber respeto, va a haber oído, va a haber trabajo en conjunto, y todo el que se quiera sentar a trabajar, va a tener las puertas abiertas a echar a Puerto Rico para adelante. El pueblo se cansó de las divisiones, la campaña primarista pasó”, expresó.

“La desigualdad que vive el pueblo de Puerto Rico la combatiré con toda mi fuerza. La pobreza, los elementos que hacen que Puerto Rico haya reclamado en esta pasada elección con un voto contundente a favor de la estadidad para Puerto Rico, buscar la igualdad plena para todos los puertorriqueños. Por eso, hoy reconozco también al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, a los alcaldes y legisladores que me ayudarán también a llevar al Congreso el resultado de esta elección, donde libre y voluntariamente nuestro pueblo, una vez más, de manera contundente, con mayor participación, escogió la estadidad. Y la estadidad significa igualdad”, añadió.

La gobernadora juramentó oficialmente a eso de las 8:00 am del jueves en el Tribunal Supremo. Luego participó de una misa en la Iglesia Santa Bernardita. De ahí, se movió al Capitolio para la cancelación pictórica y los actos públicos de toma de posesión.

Aquí todo lo que ocurrió durante el día: