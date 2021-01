Zoé Laboy se une a la familia de Telemundo

Telemundo Puerto Rico y su programa Alexandra a las 12 revelaron este miércoles una gran noticia: la licenciada Zoé Laboy se une a la gran familia de la estación.

Laboy se integra como Analista Política y tendrá a su cargo el segmento “La Palabra de Zoé Laboy” del “Morning Show” de Telemundo Puerto Rico que estrena el lunes, 15 de febrero y se transmitirá de lunes a viernes de 8am a 10am.

“¡Agradezco a la familia de Telemundo por esta oportunidad! Es un honor llegar a los hogares de nuestra gente. Reitero mi compromiso de analizar la información más allá de ideologías y colores”, expresó la licenciada.

Como ya se había anunciado, el nuevo programa tendrá un formato “magazine” y contará con una presencia activa de las noticias del momento y con la participación de colaboradores en varios segmentos que luego se darán a conocer. Próximamente se anunciará el nombre del nuevo taller local y de quienes completarán la plantilla del nuevo programa matutino que será producido por el Departamento de Noticias.

“Seguimos dando buenas noticias. Con la integración de Zoé a nuestro equipo del Morning Show nos aseguramos que el tema de la política va a estar muy bien representado. Zoé seguirá muy de cerca el acontecer noticioso y presentará un análisis preciso, completo y transparente. Con Zoé en Telemundo reforzamos nuestro equipo de análisis político enmarcado en la credibilidad y seriedad que siempre nos ha caracterizado”, sostuvo Dialma Santiago, Vicepresidenta de Noticias.

Sobre Zoé Laboy

Laboy es licenciada en Derecho, analista en medios de comunicación incluyendo televisión, radio y prensa escrita. Posee un Bachillerato en Ciencias Sociales y un Juris Doctor, ambos de la Universidad de Puerto Rico.

Fue Secretaria de la Gobernación de agosto a diciembre de 2019 y antes, Senadora por Acumulación (2016 al 2019), rol en el que se caracterizó por su defensa de los derechos de las poblaciones vulnerables, jóvenes y de la mujer.

Como senadora ocupó las posiciones de presidenta de la Comisión de Revitalización Social y Económica; vicepresidenta de las comisiones de Seguridad Pública, de Banca, Comercio y Cooperativismo; y la Comisión de Asuntos del Veterano. Además, fue secretaria de la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas, y de la Comisión de Desarrollo Del Oeste.

La licenciada Laboy fue miembro del Comité Ejecutivo del National Hispanic Council of State Legislators, miembro de la Junta del Southern States Energy Board, vicepresidenta de la Comisión de Seguridad del National Hispanic Council of State Legislators, miembro del Comité Ejecutivo del Council of State Goverments, Región Este, y vicepresidenta del Comité de Asuntos Militares y del Veterano de dicha organización.

Fue secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico y Administradora de la Administración de Corrección, años durante los cuales hizo importantes transformaciones al sistema correccional. Previo a ello laboró como asesora legal y alcaide interina del Centro Metropolitano de Detención del Buró Federal de Prisiones en Guaynabo y de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia Federal en Washington, D.C.

Se ha desempeñado además como empresaria y profesora universitaria.

