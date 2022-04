Expertos: no ha terminado; los casos de COVID-19 están aumentando nuevamente en EEUU

NUEVA YORK - Una vez más, EEUU está caminando hacia lo que podría ser otro aumento de COVID-19, con un aumento de casos a nivel nacional y en la mayoría de los estados después de una disminución de dos meses.

¿Una gran incógnita? “No sabemos qué tan alto crecerá esa montaña”, dijo el Dr. Stuart Campbell Ray, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad Johns Hopkins.

Nadie espera un pico tan alto como el último, cuando el Ómicron, la versión contagiosa del coronavirus azotó a la población.

Pero los expertos advierten que la próxima ola, causada por un mutante llamado BA.2 que se cree que es un 30% más contagioso, se extenderá por todo el país. Les preocupa que las hospitalizaciones, que ya están aumentando en algunas partes del noreste, aumenten en un número creciente de estados en las próximas semanas. Y la ola de casos será más grande de lo que parece, dicen, porque los números informados son más bajos de lo real a medida que más personas se hacen la prueba en casa sin informar sus infecciones o se saltan las pruebas por completo.

En el apogeo del aumento anterior de Ómicron, los casos diarios informados alcanzaron los cientos de miles. Hasta el jueves, el promedio móvil de siete días de nuevos casos diarios aumentó a 39,521, frente a los 30,724 de dos semanas antes, según datos de Johns Hopkins recopilados por The Associated Press.

El Dr. Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute, dijo que es probable que los números sigan creciendo hasta que el aumento alcance aproximadamente una cuarta parte de la altura del último "monstruoso". BA.2 bien puede tener el mismo efecto en EEUU que en Israel, donde creó un "golpe" en los casos de medición de gráficos, dijo.

Según los expertos, mantener el aumento un poco bajo control es un nivel más alto de inmunidad en EEUU por vacunas o infecciones pasadas en comparación con principios del invierno.

Pero Ray dijo que EEUU podría terminar pareciéndose a Europa, donde el aumento de BA.2 fue "sustancial" en algunos lugares que tenían niveles comparables de inmunidad. “Podríamos tener un aumento sustancial aquí”, dijo.

Ambos expertos dijeron que BA.2 se moverá por el país gradualmente. El noreste ha sido el más afectado hasta ahora, con más del 90% de las nuevas infecciones causadas por BA.2 la semana pasada en comparación con el 86% a nivel nacional. Hasta el jueves, las tasas más altas de nuevos casos de COVID-19 per cápita en los últimos 14 días se registraron en Vermont, Rhode Island, Alaska, Nueva York y Massachusetts. En Washington, D.C., que también se ubica entre los 10 primeros en cuanto a tasas de casos nuevos, la Universidad de Howard anunció que trasladaría la mayoría de las clases de pregrado a la modalidad en línea durante el resto del semestre debido a “un aumento significativo en la positividad de COVID-19” en el distrito y en el campus.

Algunos estados, como Rhode Island y New Hampshire, vieron aumentar el promedio de casos nuevos diarios en más del 100% en dos semanas, según datos de Johns Hopkins.

En New Hampshire, el aumento de casos se produce dos semanas después del cierre de los 11 sitios de vacunación administrados por el estado, y algunos defensores están presionando al gobernador para que cambie de rumbo.

Joseph Wendelken, portavoz del Departamento de Salud de Rhode Island, dijo que la métrica en la que están más enfocados en este momento son las hospitalizaciones, que siguen siendo relativamente bajas. Alrededor de 55 pacientes con COVID-19 están hospitalizados, en comparación con más de 600 en un momento de la pandemia.

Los funcionarios acreditan las altas tasas de vacunación. Las estadísticas estatales muestran que el 99% de los adultos de Rhode Island están al menos parcialmente vacunados y el 48% ha recibido la dosis de refuerzo que, según los científicos, es clave para protegerse contra enfermedades graves con Ómicron.

Vermont también tiene niveles relativamente altos de vacunación y menos pacientes en el hospital que durante el apogeo de la primera ola de Ómicron. Pero el Dr. Mark Levine, el comisionado de salud allí, dijo que las hospitalizaciones y el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos aumentaron ligeramente, aunque las muertes no aumentaron.

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que las nuevas admisiones hospitalarias de pacientes con COVID-19 confirmado aumentaron ligeramente en Nueva Inglaterra y la región de Nueva York.

En la costa oeste, los modeladores de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón proyectan un ligero aumento en las hospitalizaciones durante los próximos dos meses en ese estado, donde los casos también han aumentado considerablemente.

A medida que la ola avanza por todo el país, los expertos dijeron que los estados con bajas tasas de vacunación pueden enfrentar muchas más infecciones y casos graves que terminan en el hospital.

Ray dijo que los líderes del gobierno deben tener cuidado de adoptar el tono correcto cuando hablen con las personas sobre cómo protegerse a sí mismos y a los demás después de que se hayan levantado en gran medida las restricciones de COVID-19. Filadelfia se convirtió recientemente en la primera ciudad importante de EEUU en restablecer su mandato de uso de mascarillas en interiores después de un fuerte aumento de infecciones. Pero Levine de Vermont dijo que no hay planes para recuperar ninguna de las restricciones que se impusieron anteriormente durante la pandemia.

“Va a ser difícil instituir medidas restrictivas y draconianas”, dijo Ray. “Afortunadamente, tenemos algunas herramientas que podemos usar para mitigar el riesgo. Entonces, espero que los líderes enfaticen la importancia de que la gente mire los números”, sea consciente de los riesgos y considere tomar precauciones como usar mascarillas y vacunarse y reforzarse si aún no lo han hecho.

Lynne Richmond, una sobreviviente de cáncer de mama de 59 años que vive en Silver Spring, Md., dijo que planea recibir su segundo refuerzo y seguir usando su mascarilla en público a medida que aumentan los casos en su estado y en las cercanías de Washington, D.C.

“Realmente nunca dejé de usar mi mascarilla… Me he mantenido ultra vigilante”, dijo. “Siento que he llegado hasta aquí; No quiero contraer COVID-19”.

En el Hogar de Veteranos de New Hampshire de 250 camas en Tilton, el personal todavía usa mascarillas y se distancia socialmente. A los veteranos se les permiten excursiones limitadas a lugares como un museo de autos de carrera antiguos y restaurantes donde pueden tener una habitación separada y el personal de servicio está tapado.

La vigilancia es una buena estrategia, dijeron los expertos, porque el coronavirus constantemente lanza obstáculos. Una de las últimas: subvariantes aún más contagiosas de BA.2 encontradas en el estado de Nueva York, conocidas como BA.2.12 y BA.2.12.1. Y los científicos advierten que en cualquier momento podrían surgir variantes nuevas y potencialmente peligrosas.

“No deberíamos pensar que la pandemia ha terminado”, dijo Topol. "Todavía debemos mantener la guardia alta".