FDA aprueba EBGLYSS™ (lebrikizumab-lbkz) de Lilly para adultos y niños mayores de 12 años con dermatitis atópica de moderada a severa

Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó EBGLYSS™ (lebrikizumab-lbkz), un inhibidor dirigido a la IL-13, para el tratamiento de pacientes de 12 años y mayores que pesen al menos 40 kg y tengan dermatitis atópica (eczema) de moderada a severa que no se haya logrado controlar con terapias tópicas recetadas.1 La inflamación por eczema que se produce debajo de la piel puede provocar síntomas visibles y perceptibles en el exterior. EBGLYSS actúa combatiendo la inflamación por eczema en todo el cuerpo que puede causar resequedad, picazón e irritación de la piel.

La inyección EBGLYSS de 250 mg/2 mL puede ser usada con o sin corticosteroides tópicos y se dosifica como una sola inyección mensual de mantenimiento después de la fase inicial del tratamiento. Se recomienda iniciar el tratamiento de EBGLYSS con una dosis de inducción de 500 mg (dos inyecciones de 250 mg) en la semana 0 y en la semana 2, seguida de 250 mg cada dos semanas hasta la semana 16 o hasta alcanzar una respuesta clínica adecuada.1 Para ver fotos de pacientes usando EBGLYSS, haz clic aquí.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Los pacientes siguen teniendo dificultades para controlar su dermatitis atópica de moderada a severa con los tratamientos disponibles en la actualidad. Muchos experimentan un control deficiente de la enfermedad a largo plazo, y la picazón severa puede tener un impacto significativo a diario en sus vidas”, dijo Jonathan Silverberg, M.D., Ph.D., M.P.H., profesor asociado de dermatología en George Washington University School of Medicine and Health Sciences en Washington, DC, y autor principal del manuscrito que resume los ensayos clínicos de EBGLYSS, incluido en el New England

Journal of Medicine.2 “La aprobación otorgada hoy por la FDA para EBGLYSS representa un gran triunfo para los pacientes, ya que ahora contamos con una nueva opción de tratamiento biológico en primera línea para la condición de moderada a severa cuando los tratamientos tópicos recetados no son suficientes”.

La aprobación se basó en resultados de los estudios ADvocate 1, ADvocate 2 y ADhere, en los que participaron más de 1,000 adultos y niños (de 12 años y mayores) con eczema de moderado a severo que no lograron controlar sus síntomas con medicinas tópicas recetadas ni con otros tratamientos sistémicos. El objetivo primario para estos estudios fue evaluado a las 16 semanas, donde se midió una piel limpia o casi limpia (IGA 0,1).1

En el promedio de dos estudios (ADvocate 1 y 2), el 38 por ciento de las personas presentaron una piel limpia o casi limpia a las 16 semanas con EBGLYSS (en comparación con el 12 por ciento de las que recibieron placebo) y un 10 por ciento notó estos resultados en tan solo cuatro semanas. 1,3 El 77 por ciento de las personas que lograron una piel limpia o casi limpia en la semana 16 la mantuvieron así al cumplir el año con la dosificación de una vez el mes. El cuarenta y ocho por ciento de los participantes que fueron cambiados de EBGLYSS a placebo en la semana 16 mantuvo estos resultados al cumplir el año.4

De manera similar, en ambos estudios muchas personas notaron un alivio de la picazón con EBGLYSS. En promedio, el 43 por ciento de las personas que recibieron EBGLYSS sintieron un alivio de la picazón a las 16 semanas (en comparación con el 12 por ciento de las que recibieron placebo) y un cinco por ciento sintió alivio en tan solo dos semanas.1,5 El 85 por ciento de las personas que sintieron un alivio de la picazón en la semana 16, mantuvieron el alivio al año de tratamiento con la dosis de mantenimiento mensual. El sesenta y seis por ciento de los participantes que fueron cambiados de EBGLYSS a placebo en la semana 16 mantuvo estos resultados al cumplir el año.4

“El eczema puede afectar a todos los tonos de piel, grupos étnicos, géneros y edades. Cerca de 16.5 millones de adultos en EE. UU. tienen eczema, 6.6 millones de estos experimentan síntomas de moderados a severos como picazón, piel seca y escamosa, descoloración y salpullido, lo que puede hacer que uno se rasque más y ocasionar que la piel se agriete y sangre”,6 dijo Kristin Belleson, presidente y CEO de la Asociación Nacional de Eczema. “La aprobación de EBGLYSS brinda esperanza a la comunidad que padece de eczema y en aquellos que aún buscan alivio duradero para estos síntomas incómodos”.

Los efectos secundarios más comunes de EBGLYSS incluyen inflamación en ojos y párpados, como enrojecimiento, hinchazón y picazón y reacciones en el sitio de la inyección y culebrilla (herpes zóster). EBGLYSS no puede usarse en personas alérgicas a lebrikizumab-lbkz o a cualquiera de sus ingredientes. En términos generales, el período de mantenimiento fue consistente con el perfil de seguridad de 16 semanas a lo largo de múltiples estudios. Consulta el Resumen de Seguridad más abajo, así como la Información de Prescripción completa. 1

“Las personas que viven con eczema tienen síntomas que pueden aparecer en los momentos más inoportunos, creando incertidumbre e impactando su vida cotidiana”, dice Daniel Skovronsky, M.D., Ph.D., director científico y presidente de Lilly Research Laboratories y presidente de Lilly Immunology. “La aprobación de hoy le da a las personas la oportunidad de reimaginar la vida con eczema, ya que EBGLYSS brinda un enfoque preciso a la reducción de una de las causas principales de la inflamación del eczema. EBGLYSS proporciona un alivio duradero de los síntomas con una conveniente dosis de mantenimiento de una vez al mes”.

EBGLYSS estará disponible en Estados Unidos en las próximas semanas. Lilly se compromete a fijar nuevas expectativas para pacientes que viven con eczema y está colaborando con las aseguradoras, los sistemas de salud y los profesionales de la salud para hacer posible que los pacientes tengan acceso a EBGLYSS. A través de Lilly Support Services™ para EBGLYSS™, Lilly ofrecerá un programa de apoyo para el paciente incluyendo asistencia de copago para pacientes elegibles que cuenten con un seguro comercial.

El uso de EBGLYSS fue aprobado por la Comisión Europea en 2023, y en Japón en enero de 2024. Otros mercados deberán sumarse en lo que resta de 2024.

Lilly cuenta con derechos exclusivos para el desarrollo y la comercialización de EBGLYSS en EE.

UU. y el resto del mundo excepto Europa. En Europa, Almirall S.A., un socio de Lilly, tiene licencia sobre los derechos para desarrollar y comercializar EBGLYSS para el tratamiento de condiciones dermatológicas, incluido el eczema.

Ve el logotipo de EBGLYSS y fotos del producto aquí y aquí.

Acerca de ADvocate 1 y ADvocate 2

ADvocate 1 (enlace en inglés) y ADvocate 2 (enlace en inglés) son estudios aleatorizados, doble ciegos, controlados con placebo, con grupos paralelos, globales y de Fase III, diseñados para evaluar EBGLYSS como monoterapia en adultos y niños (entre 12 y 18 años de edad que pesen por lo menos 40 kg) con eczema de moderado a severo.

Durante el período de inducción del tratamiento de 16 semanas, los pacientes recibieron una dosis de 500 mg de EBGLYSS inicialmente y a las dos semanas, seguido por dosis de 250 mg de EBGLYSS o placebo cada dos semanas. En el período de mantenimiento, los pacientes con eczema de moderado a severo que lograron una respuesta clínica después del tratamiento de 16 semanas con EBGLYSS fueron aleatorizados nuevamente para recibir EBGLYSS cada dos o cuatro semanas, o placebo, por 36 semanas adicionales. Los pacientes que requirieron tratamiento de rescate durante el período de inducción o que no cumplieron con los criterios de respuesta definidos por el protocolo a las 16 semanas, recibieron EBGLYSS abiertamente cada dos semanas por 36 semanas más.

El objetivo primario se midió de acuerdo a la escala de Evaluación Global del Investigador (IGA, por sus siglas en inglés) con una calificación de (0) para piel limpia o (1) para piel casi limpia con una reducción de por lo menos dos puntos del valor de referencia a las 16 semanas. Los objetivos

secundarios claves se midieron usando el Índice de Severidad de Área del Eczema (EASI, por sus siglas en inglés) y la Escala de Calificación Numérica del Prurito. EASI mide la extensión y la severidad de la enfermedad.

Acerca de ADhere

ADhere (enlace en inglés) es un estudio de 16 semanas aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos, global y de Fase III, diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de EBGLYSS en combinación con corticosteroides tópicos (TCS, por sus siglas en inglés) iniciado en 211 adultos y niños (entre 12 y 18 años de edad que pesen por lo menos 40 kg) con eczema de moderado a severo. En el estudio, los síntomas iniciales de eczema en los pacientes no eran controlados adecuadamente con medicamentos tópicos.

INDICACIÓN Y RESUMEN DE SEGURIDAD

EBGLYSSTM es una medicina inyectable que se usa para el tratamiento de adultos y niños mayores de 12 años que pesen al menos 88 libras (40 kg) con eczema de moderado a severo (dermatitis atópica) que no ha podido controlarse con terapias recetadas aplicadas a la piel (tópicas) o que no pueden usar terapias tópicas. EBGLYSS se puede usar con o sin corticosteroides tópicos.

Se desconoce si EBGLYSS es seguro y eficaz en niños menores de 12 años o en niños de 12 a menos de 18 años de edad que pesen menos de 88 libras (40 kg).

Advertencias - No uses EBGLYSS si eres alérgico a lebrikizumab-lbkz o a cualquiera de los ingredientes de EBGLYSS. Consulta el folleto de Información para el paciente que viene con EBGLYSS para ver una lista completa de los ingredientes.

Antes de empezar

Antes de empezar el tratamiento con EBGLYSS, infórmale a tu profesional de la salud tus afecciones médicas, incluida la siguiente información:

Tienes una infección parasítica (helminto).

Si tienes programado administrarte alguna vacuna. No debes recibir “vacunas vivas” si te estás tratando con EBGLYSS.

Estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si EBGLYSS es dañino para tu bebé en gestación. Si quedas embarazada durante tu tratamiento con EBGLYSS, tú o tu profesional de la salud debe llamar a Eli Lilly and Company al 1-800-LillyRx (1- 800-545-5979) para reportar el embarazo.

Estás lactando o planeas hacerlo. Se desconoce si EBGLYSS pasa a la leche materna.

Infórmale a tu profesional de la salud todas las medicinas que usas, lo que incluye las medicinas con y sin receta, las vitaminas y los suplementos herbales.

Efectos secundarios posibles

EBGLYSS puede causar efectos secundarios serios, que incluyen:

Reacciones alérgicas. EBGLYSS puede causar reacciones alérgicas que a veces podrían ser severas. Suspende el uso de EBGLYSS e infórmaselo a tu profesional de la salud u obtén ayuda de emergencia de inmediato si presentas cualquiera de los siguientes síntomas o señales: dificultad para respirar o sibilancia inflamación de la cara, labios, boca, lengua o garganta urticaria picazón desmayos, mareos, aturdimiento salpullido espasmos en el área del estómago (abdomen)

Suspende el uso de EBGLYSS e infórmaselo a tu profesional de la salud u obtén ayuda de emergencia de inmediato si presentas cualquiera de los siguientes síntomas o señales: Problemas de los ojos. Infórmale a tu profesional de la salud si notas algún problema nuevo en los ojos o si el que ya tenías empeora. Esto incluye dolor en los ojos o cambios en la visión, como visión borrosa.

Los efectos secundarios más comunes de EBGLYSS incluyen:

inflamación de ojos y párpados, que incluye el enrojecimiento, la hinchazón y la picazón reacciones en el sitio de inyección culebrilla (herpes zóster)



Estos no son todos los efectos secundarios posibles de EBGLYSS. Llama a tu médico para que te asesore sobre los efectos secundarios. Puedes reportar los efectos secundarios a la FDA, al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Modo de administración

Lee las “Instrucciones de Uso” que vienen con EBGLYSS, donde encontrarás información sobre cómo preparar e inyectar EBGLYSS y la manera correcta de almacenar y desechar las plumas precargadas y jeringuillas precargadas de EBGLYSS. Usa EBGLYSS exactamente como te lo recetó tu profesional de la salud. EBGLYSS se administra en una inyección que se aplica debajo de la piel (inyección subcutánea). Si tu profesional de la salud decide que tú o un cuidador puede administrar las inyecciones EBGLYSS, tú o el cuidador debe recibir capacitación sobre la manera correcta de preparar y administrar EBGLYSS. No trates de inyectar EBGLYSS antes de que tu profesional de la salud te haya enseñado la manera correcta de hacerlo. En el caso de los niños de 12 años de edad o más, EBGLYSS debe ser administrado por un cuidador.



Si omites una dosis de EBGLYSS, inyecta la dosis omitida tan pronto como sea posible, y luego inyecta la próxima dosis en el horario establecido.

Más información

EBGLYSS es una medicina recetada disponible en forma de pluma precargada o jeringuilla precargada de 250 mg/2 mL. Para más información, llama al 1-800-545-5979 o visita ebglyss.lilly.com.

Este resumen proporciona información básica acerca de EBGLYSS pero no incluye toda la información que se conoce sobre esta medicina. Lee la información que viene con tu receta cada vez que te la surten. Esta información no sustituye hablar con tu médico. Asegúrate de hablar con tu médico u otro profesional de la salud acerca de EBGLYSS y su modo de administración. Tu médico es la persona más indicada para ayudarte a decidir si EBGLYSS es adecuado para ti.

EBGLYSS™ y la base de su dispositivo de aplicación y Lilly Support Services™, son marcas comerciales propiedad de, o licenciadas por Eli Lilly and Company, sus subdidiarias o afiliadas.

Acerca de EBGLYSS

EBGLYSS es un anticuerpo monoclonal que ataca de manera selectiva y neutraliza con alta afinidad y con una velocidad de disociación lenta a la IL-13.1,7,8 EBGLYSS se une a la citocina IL-13 en la zona que se superpone con el sitio de unión de la subunidad IL-4Rα del heterodímero IL-13Rα1/IL- 4Rα, evitando la formación de este complejo de receptores e inhibiendo la señal de la IL-13.9 La IL- 13 está comprometida como la citocina primaria involucrada en la patofisiología del eczema que provoca el ciclo inflamatorio tipo 2 en la piel, y EBGLYSS ataca selectivamente a la IL-13.1

El programa Fase 3 de EBGLYSS consiste de cinco estudios globales claves donde se evaluaron a más de 1,300 pacientes incluyendo dos estudios de monoterapia (ADvocate 1 y 2), un estudio combinado con corticosteroides tópicos (ADhere), así como un estudio de a largo plazo (ADjoin) y otro estudio abierto para adolescentes (ADore). Se espera que más resultados de los estudios ADmirable y ADapt se publiquen en 2024 y a principios de 2025.

Acerca de Lilly

Lilly es una compañía de medicinas que transforma la ciencia en curación para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Hemos estado a la vanguardia de descubrimientos transformadores por casi 150 años. Actualmente nuestras medicinas ayudan a más de 51 millones de personas en todo el mundo. Valiéndose del poder de la biotecnología, la química y la medicina genética, nuestros científicos ponen nuevos descubrimientos constantemente a prueba para solucionar algunos de los retos más importantes del campo de la salud: redefiniendo el tratamiento de la diabetes, tratando la obesidad y combatiendo sus efectos más devastadores a largo plazo; avanzando en la lucha contra la

enfermedad de Alzheimer; proveyendo soluciones para algunos de los trastornos más debilitantes del sistema inmunológico; y transformando los cánceres más difíciles de tratar en enfermedades manejables. Con cada paso que damos hacia un mundo más sano, nos sentimos motivados por nuestra misión: mejorar la vida de millones de personas más. Eso incluye realizar ensayos clínicos innovadores que reflejen la diversidad del mundo en el que vivimos y, además, seguir trabajando para asegurar que nuestras medicinas sean accesibles y costeables. Para más detalles, visita Lilly.com y Lilly.com/news o síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. P-LLY

Advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (tal y como se define este término en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995) sobre EBGLYSS (lebrikizumab- lbkz) como tratamiento para personas con dermatitis atópica de moderada a severa y refleja las creencias y expectativas actuales de Lilly. Sin embargo, como ocurre con cualquier producto farmacéutico, existen riesgos e incertidumbres sustanciales en el proceso de investigación, desarrollo y comercialización de fármacos. Entre otras cosas, no hay garantías de que los estudios planificados o en curso se completen según lo previsto, de que los resultados futuros de los estudios sean coherentes con los resultados de los estudios hasta la fecha, de que EBGLYSS reciba aprobaciones regulatorias adicionales, o de que sea exitoso comercialmente. Para más información sobre estos y otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de las expectativas de Lilly, véanse los formularios 10-K y 10-Q presentados por Lilly ante la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos. Salvo que lo exija la ley, Lilly no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos posteriores a la fecha de este comunicado.

1 EBGLYSS. Información de Prescripción. Lilly USA, LLC.

2 Silverberg J, et al. Two Phase 3 Trials of Lebrikizumab for Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis.

N Engl J Med. 2023 Mar 23;388(12):1080-1091. doi: 10.1056/NEJMoa2206714. Epub 2023 Mar 15.

PMID: 36920778.

3Datos en archivo. Lilly USA, LLC. DOF-LK-US-0031.

4 Blauvelt A, et al. Efficacy and safety of lebrikizumab in moderate-to-severe atopic dermatitis: 52- week results of two randomized double-blinded placebo-controlled phase III trials. B Journal Dermatol. 2023;188(6):740-748. doi:10.1093/bjd/ljad022

5Datos en archivo. Lilly USA, LLC. DOF-LK-US-0033.

6 Chiesa Fuxench ZC, et al. Atopic Dermatitis in America Study: A Cross-Sectional Study Examining the Prevalence and Disease Burden of Atopic Dermatitis in the US Adult Population. Journal of Investigative Dermatology. 2019;139, 583e590; doi:10.1016/j.jid.2018.08.028

7Ultsch M, et al. Structural basis of signaling blockade by anti-IL-13 antibody lebrikizumab. J Mol Biol. 2013;425(8):1330-1339. doi:10.1016/j.jmb.2013.01.024

8 Okragly, et al. Binding, neutralization and internalization of the interleukin-13 antibody, lebrikizumab. Dermatol Ther (Heidelb). Published online June 13, 2023. doi:10.1007/s13555-023- 00947-7

9 Bieber T. Interleukin-13: targeting an underestimated cytokine in atopic dermatitis. Allergy. 2020;75(1):54-62. doi:10.1111/all.13954