Dayanara Torres también baila “Despacito” desde su cocina

WEEKEND WORKOUT. To all My Busy Moms... Working Out, sending Email & cooking Pasteles at the same time! No excuses! *** EJERCICIOS DE FIN DE SEMANA. Para todas esas Madres ocupadas... Ejercicios, mandando Emails y cocinando Pasteles a la misma vez! . *** THANKS to my beautiful trainer @sarahkoudouzian #FitMoms #FitnessMotivation #PuertoRico #WeekendWorkout #pasteles #ProudBoricua 🇵🇷🎶❤️ Music by: #Despacito @daddyyankee @luisfonsi

A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on Feb 26, 2017 at 12:57pm PST