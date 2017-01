Extienden SanSe en celebración de Oscar López

Jan Susler, abogada del prisionero político Oscar López Rivera, relató el miércoles cómo le dio la noticia de la conmutación de su sentencia, mientras que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz anunció la extensión de un día más de las Fiestas de la Calle San Sebastián como celebración por el acontecimiento.

“Yo tuve el privilegio (de darle la noticia). Lo que pasó fue que Oscar me llamó para dejarme saber que le habían dicho en la cárcel que tenía una llamada especial y que no sabía de quien era la llamada y me llamó para averiguar si yo sabía algo. (Le dije) no (sé), pero llámame después de la llamada para dejarme saber. Después me llama el Pardon Attorney del Departamento de Justicia y me dice que el presidente va a ceder la conmutación de sentencia. Y yo con un corazón que está tratando de salir del pecho, y yo como: ¡ok! ¿Y cuál es el proceso? Usted va a llamar a la cárcel a las 3:30 y van a tener a su cliente allí y usted va anunciar las noticias”, relató Susler en entrevista radial (WKAQ).

“Así fue. A las 3:30 llamé a la cárcel, me conectaron con Oscar y dije: pues. Esa llamada a las 3:30 soy yo para anunciarte la decisión del presidente. Fue uno de los honores más grandes que he tenido la vida... Fue tremendo”, agregó satisfecha y entre risas.

Dijo que López Rivera es un hombre de mucha paz y calma y recibió la noticia con esa misma calma.

“Mañana (hoy) tu hija viaja (a Indiana). Ya tú sabes. Tu hija que cumpleaños. Ella cumple hoy. Imagínense. ¡Qué regalo de cumpleaños! Esa fue la reacción de Oscar: ‘qué mejor cumpleaños ella pueda recibir que esa noticia porque ella ha estado ansiosa, ansiosa’”, añadió.

Indicó que este sábado será la primera vez que podrán visitarlo para felicitarlo por la conmutación. La abogada y la hija de López viajarán el miércoles a Indiana.

A días de abandonar la presidencia de Estados Unidos, el presidente Barack Obama conmutó el martes la condena de López Rivera, que expirará el 17 de mayo. López Rivera, quien actualmente tiene 74 años, fue sentenciado en el 1981 a 55 años de prisión por conspiración sediciosa para derrocar el gobierno estadounidense en Puerto Rico. Además, en 1988 fue condenado a otros 15 años de prisión por intento de fuga. En total el presidente Obama otorgó 209 conmutaciones y 64 perdones.

“La conmutación era de que se termina su sentencia el 17 de mayo y después del 17 de mayo ya no pueden encarcelarlo. El proceso a veces... uno no sabe. Depende del Dios ‘Pardon Attorney’. Ellos son unos traicioneros y ellos van a decidir que van a hacer con él desde ahora y el 17 de mayo”, dijo Susler al agradecer al pueblo por la unidad y ser el “motor” en el reclamo.

Mientras tanto, la alcaldesa de San Juan anunció que firmará el miércoles una orden para extender las Fiestas de la Calle San Sebastián hasta el lunes como día de júbilo por la conmutación de la sentencia de López Rivera.

“Voy a firmar una orden para extender hasta el lunes las Fiestas de la Calle San Sebastián para celebrar la excarcelación del compatriota Oscar López Rivera. Las actividades el lunes van a ser de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche. Va a haber música en las cuatro plazas, La Barandilla, la Plaza Colón, la Plaza del Quinto Centenario y la Plaza de Armas”, dijo Cruz en entrevista en la misma emisora.

“Uno puede oler por dónde viene el viento. Desde la semana pasada sabíamos que las cosas en Washington se estaban moviendo de manera positiva”, señaló.

“Si lo hacen lo dañan”, comentó la alcaldesa a la decisión de desistir de intentos de actos de desobediencia civil en la capital federal para reclamar por la excarcelación junto a otros funcionarios y a Clarisa López, hijo del prisionero.