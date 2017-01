Gobernador responde a condiciones estipuladas por la JCF

En la misiva se indica que el gobierno de Puerto Rico no solicitará préstamos a corto plazo para alivianar el problema de liquidez. (Published hace 32 minutos)

El Gobernador Ricardo Rosselló respondió a la carta más reciente enviada por la Junta de Control Fiscal (JCF), en relación a la extensión de la moratoria y entrega del plan fiscal solicitada por el gobierno de Puerto Rico, en la que además se estipulaba una serie de condiciones para conceder la misma.

En la misiva, el representante del primer mandatario, Elías Sánchez, responde a las medidas que condicionan la extensión, asegura que todas las negociaciones con los acreedores se coordinarán con en conjunto con la JCF y que se le incluirá en las reuniones con ese sector.

Además, añadió que los representantes del Gobernador estarán presentes en cualquier reunión que la Junta realice con los acreedores.

Entre los puntos importantes recalca que el gobierno de Puerto Rico no persigue hacer préstamos a corto plazo para atender la crítica liquidez de la Isla ni medidas financieras en un plazo cercano.

En la carta, Sánchez sutilmente cuestiona el acercamiento "once and done" propuesto por la JCF, que dejaría escrito en piedra el plan que se establezca.

“Los planes fiscales, por naturaleza, son documentos que están sujetos a cambio durante el proceso de implementación y ejecución debido a una serie de variables, que incluye fluctuaciones económicas no anticipadas, que puedan impactar las proyecciones de múltiples años. Por esa razón, un acercamiento “once and done” puede no ser el mejor para tratar con un documento de planificación fiscal a 10 años, que tendrá un impacto en las vidas de 3.5 millones de ciudadanos”, recalcó Sánchez.

“Creemos que esta carta responde y satisface todas las condiciones restantes para que la Junta provea la extensión solicitada por el Gobierno”, concluyó.

Entre las medidas que condicionan la extensión solicitada están: (1) aumento en los ingresos mediante ajustes al sistema contributivo y mejoras al sistema de administración y fiscalización de recaudos; (2) ajustes, reducción y eficiencia en la estructura gubernamental; (3) reducción en los gastos de salud; (4) reducción en los gastos de educación superior; y (5) reforma al sistema de pensiones, entre otras.

