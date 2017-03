Jay aclara supuesto cumpleaños en La Fortaleza

El analista y moderador del programa Jay y Sus Rayos X, Jay Fonseca, aclaró esta tarde que no acudió a La Fortaleza para celebrar su cumpleaños con la Primera Dama.

"La primera dama me invitó a una reunión y acepté obviamente. Ella, muy elegante -como siempre ha sido conmigo (al igual que el gobernador) - me cantó cumpleaños con un bizcocho que tenían de sorpresa. Ella me invitó a la reunión esta semana y el día en que yo podía era hoy y le dije abiertamente que era mi cumple, pero que para mi es un día de trabajo como cualquier otro. Y quedamos en tener una reunión y coincidió con el cumpleaños y de forma modesta la primera dama y su mamá me cantaron cumpleaños feliz. En fin, eso fue, así de sencillo, no la cosa sensacionalista que algunos en la prensa han planteado. Mis palabras y mi fiscalización habla demasiado fuerte como para que se trate de especular otra cosa. De mi parte, gracias a la primera familia. Espero que lean el libro que les regalé. La fiscalización continúa", escribió Jay en su cuenta de Facebook.

