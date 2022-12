¿De qué murió el periodista de EEUU en Catar? Esposa revela detalles de la autopsia

NUEVA YORK -- El legendario periodista de fútbol Grant Wahl murió en Qatar mientras cubría la Copa del Mundo de 2022 debido a una condición médica no diagnosticada previamente, escribió su esposa el miércoles.

"La oficina del médico forense de la Ciudad de Nueva York realizó una autopsia. Grant murió por la ruptura de un aneurisma aórtico ascendente no detectado y de crecimiento lento con hemopericardio. La presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales. Ningún RCP o la cantidad de descargas lo habrían salvado. Su muerte no estuvo relacionado con el COVID-19. Su muerte no estuvo relacionado con el estado de vacunación. No hubo nada nefasto en su muerte”, escribió la Dra. Celine Gounder en el blog de su difunto esposo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

(La Dra. Gounder es una conocida médica de la Ciudad de Nueva York, cuya experiencia en enfermedades infecciosas la convirtió en una figura destacada durante la pandemia de COVID-19).

Esta es una historia en desarrollo.