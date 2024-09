Aleska revela conversación que tuvo con Maripily antes de ir a obra

La modelo venezolana, Aleska Génesis, aseguró en el podcast "No lo cuentes" del puertorriqueño Carlos Adyan, que pensó que su rivalidad con Maripily Rivera había quedado atrás, tras una llamada que tuvo con la boricua antes de llegar a Puerto Rico para asistir a la obra teatral "La Casa de Maripily: Se vale tó".

"Fui a Puerto Rico a apoyar a mi novio en su obra de teatro junto a ella. Nosotras habíamos hablado dos o tres días antes. Nos perdonamos, hablamos, nos reímos. Ella me dijo: "cuando vengas para acá te espero, si nos da tiempo cenamos". Yo pensé que ya eso había quedado bien, que ya había quedado atrás", contó en la entrevista.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Lee también: Aleska Génesis podría ir a la cárcel si vuelve a México

Narró, además, el momento cuando llegó a la obra, donde fue recibida cariñosamente por el público. "Todos me pedían fotos, fue super linda la experiencia que viví en Puerto Rico", expresó.

Aleska reconocía que el contenido de la obra iba a revivir momentos de tensión que tuvo con la empresaria boricua, pero la tomó por sorpresa un momento cuando Maripily "se salió de libreto".

Dice que no la invitará a su cumpleaños.

“En el momento que ella dice: “Aquí llegó esta hijuep**a creyendo que Puerto Rico la quiere, y Puerto Rico no te quiere”, y me saca el dedo del medio. Me dio tanta vergüenza que yo me metí al teléfono, y alrededor empiezan a gritarme: “¡Eso es mentira! ¡Puerto Rico sí te quiere!”, y la gente empieza a aplaudirme”, añadió.

"Fue un poco grosera...Prácticamente incitó a que su público me pitara o me abucheara, y no lo logró", agregó.

Indicó que tras la experiencia, decidió que regresaría a Miami. Posteriormente su pareja, Clovis Nienow decidió salir del proyecto.

La modelo finalizó el tema anunciando que pronto saldrá a la venta un aceite corporal llamado "Brilleska", que se lo dedicará a Puerto Rico.

Explica que le incomodó la forma en que se referian a su novia, Aleska, en una de las escenas.