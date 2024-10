Daniella Navarro presume su compromiso en redes sociales

La actriz venezolana y exhabitante de La Casa de los Famosos, Daniella Navarro, alardeó en sus redes sociales sobre su compromiso con el empresario Jorge Campillo y aseguró que está más enamorada que nunca.

"Ni él tiene 40 ni yo tengo 20. Lo que si tenemos es las ganas de tener el récord del mundo en querernos", escribió en una publicación sobre su prometido, quien le lleva unos 18 años.

Campillo es presidente de la compañía colombiana de vuelos privados Searca, la aerolínea de vuelos chárter más grande de Colombia y la segunda en Latinoamérica, según reveló la revista People En Español.

En una entrevista con People la actriz indicó que tras una conversación con su prometido, optará por trabajar por placer y no por necesidad.

“Como me dijo él, algo que voy a hacer como me dijo él, además de disfrutar mi relación es hacerlo más por placer que por necesidad. Ya elijo mis proyectos. Sigo haciendo mis cosas porque me encanta, pero ya no digo a todo sí, sí, sí. Eso es una de las cosas maravillosas que dijo mi marido. Pero no es mi sugar, no me tira una mensualidad de 20 mil dólares, no señores”, recalcó.

Fue el pasado 19 de septiembre que la exhabitante de 'La Casa de los Famosos' gritó al mundo que le 'dio el sí' a Campillo. Sin embargo, en aquella ocasión publicó una fotografía junto a su prometido, pero le cubrió el rostro con un emoji de carita enamorada.

"Se acabó la espera, más de 10 años visualizándonos… Sí para el resto de nuestras vidas o hasta que papá Dios quiera", escribió en el post en el que mostró su deslumbrante anillo de compromiso.

La historia de amor de Daniella Navarro y Jorge Campillo

Años después, Daniella, quien era la mejor amiga de la sobrina de Jorge, y su ahora prometido volvieron a coincidir. Así pasó el tiempo hasta que un día se animó a hablar por redes sociales gracias a su amiga y cómplice, Mary Jenny.

"[Mi amiga] me dijo: 'Dame tu teléfono y vamos a escribirle por las redes sociales ¡hola esposo!'. Él me respondió como a las dos horas. Me mandó luego un mensaje hermosísimo de cumpleaños y me dijo: 'Mañana te voy a visitar", relató Daniella.

Daniella, de 42 años, y Jorge, de 60, siguieron saliendo y conociéndose hasta que llegó un viaje a Portugal que cambió sus vidas.

"Me llevó para Sintra, el castillo estuvo cerrado por incendios forestales, hizo un plan B y C. Entre incendios y castillos me sacó el anillo. Yo no lo podía creer", recuerda Daniella del día que le pidió matrimonio.

La boda por lo civil será 14 de diciembre en Miami, mientras que se casarán por la iglesia después en Medellín, ciudad natal de Jorge y en donde vive su familia.