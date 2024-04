“Los boris apoyan mucho”: Lupillo no encuentra cómo sacar a Maripily y le dicen la razón

Tras la salida de Ariadna Gutiérrez de La Casa de los Famosos, Lupillo Rivera continuará con la cacería de los miembros del cuarto Tierra, sin embargo, dijo este martes en el 24/7 que no encuentra cómo sacar a su rival mayor, Maripily Rivera.

"Necesito hallar el ángulo no más, hallar el punto y siempre he estado que no lo hallo... encontraré una manera", expresó el cantante mexicano en una conversación con Alana y La Melaza.

De hecho el ex campeón de la MLB le respondió: "va estar difícil encontrarlo, es que los boris apoyan mucho, ellos apoyan a su gente".

lupillo diciendo que no encuentra cómo sacar a maripily y melaza le dice "es que los boris apoyan y lupillo le contesta que encontrará cómo hacerlo🥴se obsesionó el puerco este pic.twitter.com/ep8rEUxdNH — ViMad® 🇨🇴 (@ViMad) April 16, 2024

Este martes los habitantes se juegan el liderazgo en el reality. No te puedes despegar a las 11:30PM de la pantalla de tu televisor, para no perderte quién gana la prueba de líder de la semana.