Quién era Tom Smothers, famoso y polémico comediante que falleció el martes a sus 86 años

LOS ÁNGELES - Tom Smothers, del famoso dúo de comedia y música Smothers Brothers, que luchó contra el racismo, la guerra de Vietnam y los censores de televisión, murió el martes, dijo su familia.

El fallecimiento del hombre de 86 años fue anunciado este miércoles por la familia y el Centro Nacional de Comedia.

"Tom no sólo era el cariñoso hermano mayor que todo el mundo querría en su vida, sino que era un socio creativo único en su tipo", dijo su hermano Dick Smothers, de 84 años, en un comunicado. "Siempre estaré agradecido de haber pasado toda una vida junto a él, dentro y fuera de los escenarios, durante más de 60 años. Nuestra relación era como un buen matrimonio: cuanto más tiempo estábamos juntos, más nos amábamos y respetábamos unos a otros. Fuimos realmente bendecidos”.

Tom y Dick Smothers nunca tuvieron reparos en utilizar su plataforma para estimular la autoridad, de cualquier forma posible en los medios serios y adversos a la confrontación de los años sesenta.

CBS canceló “The Smothers Brothers Comedy Hour” en abril de 1969 debido a que su contenido se burlaba constantemente de los poderosos e impulsaba a los críticos de la guerra de Vietnam y a los defensores de los derechos civiles.

En un evento de 2019 para celebrar el 50 aniversario del despido, la pareja todavía tuvo una visión humorística de sus papeles trascendentales en la historia de la cultura pop.

“Es realmente un honor ser honrado de esta manera”, dijo Tom Smothers a The Associated Press en 2019. “Al menos los dos estamos vivos y no tenemos a nadie que hable por nosotros. Podemos murmurar nuestro propio camino”.

Dick, (izquierda) y Tom Smothers en 1965. CBS vía Getty Images

Al recordar el cierre de la CBS en 1969, el hermano Dick dijo que creían que su comedia era bastante "benigna" a pesar de la reacción violenta.

“No le digas a un comediante que no diga una determinada palabra. Seguro que lo harán”, afirmó. “Lo curioso es que miro hacia atrás, a esas cosas. Son muy benignos, pero en ese momento eran volátiles”.

Pero tan recientemente como 2004, Tom Smothers dijo que no estaba seguro de que el público estadounidense pudiera soportar un discurso político franco en el horario de máxima audiencia televisiva.

Tom, (izquierda), y Dick Smothers en 1966. CBS vía Getty Images

Incluso cuando "las palabras sucias fluyen, el sexo fluye y la violencia", hay una escasez de comentarios sociales, dijo en ese momento.

Thomas Bolyn Smothers III nació el 2 de febrero de 1937 en Governors Island en Nueva York. Era hijo del ama de casa Ruth Remick y del mayor del ejército Thomas Smothers, quien murió en la Segunda Guerra Mundial como prisionero de guerra de los japoneses.

Después de mudarse a los suburbios de Los Ángeles, ambos hermanos se graduaron en el estado de San José antes de embarcarse en su carrera de comedia y música. Perfeccionaron su oficio en clubes famosos como el Purple Onion de San Francisco y el Blue Angel de Nueva York.

A pesar del éxito inicial de la crítica de los hermanos, las principales plataformas todavía no estaban interesadas en su música folk. Smothers recordó cómo fue necesario un golpe de suerte para aparecer en “The Tonight Show”, entonces dirigido por el presentador Jack Paar.

“Paar seguía diciéndole a nuestro agente que no le gustaban los cantantes folk, excepto Burl Ives”, dijo Smothers en 1964. “Pero una noche lo cancelaron y seguimos adelante. Todo funcionó bien esa noche”.