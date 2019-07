Anoche: tensión entre la Policía y manifestantes

View this post on Instagram

Toda la manifestación estaba pacífica hasta que los guardias de Ricardo Roselló dijeron que luego de las 11pm nadie se podía manifestar y comenzaron a tirar gases. Los autos en llamas fueron incendiados por la seguridad de Ricardo Roselló. Cabrón estás jodiendo el país! Today’s protest had been peaceful until Ricardo Roselló’s guards announced that protests after 11pm are not allowed and that they will throw tear gas at that hour. The cars in the streets were burned by the guards of Ricardo Roselló. Don’t you see that you are fucking up the country?!