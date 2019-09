Continúa la vista preliminar de Jensen Medina Cardona

A casi un mes del asesinato de Arellys Mercado, Jensen Medina Cardona, el imputado asesino, continúa el proceso de Vista preliminar, que reanuda este miércoles en la mañana.

Este martes, la defensa de Medina Cardona no logró que el juez Glen Velázquez, del Tribunal de Fajardo, rebajara la fianza.

El hombre permanecerá preso, pues se mantiene la fianza de $1,150,000.

Inicialmente, el acusado había salido libre, tras prestar la fianza inicial de $300,000 que fue impugnada exitosamente por fiscalía.

Entrevistan a mujer que lo acompañaba

La mujer que acompañaba a Medina el día en el que supuestamente asesinó a Arellys Mercado, fue citada este lunes al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), de Fajardo.

A eso de las 5:00 la mujer -quien tiene una relación sentimental con el imputado- no había llegado, pese a que fue citada para las 4:00 p.m. Sin embargo, Telenoticias supo que la mujer fue entrevistada a eso de las 5:40 p.m., en el CIC de Carolina. Esto debido a que el personal del CIC de Fajardo se encontraba en la zona metropolitana.

Según explicaron las autoridades, la mujer solo respondió a preguntas sobre datos personales, no a las relacionadas al asesinato de Mercado, durante la entrevista que duró alrededor de media hora.

El director de la División de Homicidios de Fajardo, el sargento Luis Fred, confirmó la información a Telenoticias y añadió que esta fue entrevistada en calidad de testigo del ministerio público, no de sospechosa.

Hasta el momento, la Policía no confirmó si anticipa citar a la mujer.

La vista preliminar continúa el miércoles

La vista preliminar contra Medina fue pospuesta la semana pasada, luego de que la jueza María Rivera Corujo aprobara la moción de la defensa para que fiscalía entregue el video de seguridad de Villa Marina.

La vista quedó pautada para el 11 de septiembre a las 9:00 a.m.

El joven de 33 años enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

Pese a mostrar oposición el pasado viernes, el Ministerio Público accedió en sala este martes a entregar a la defensa el video de seguridad de Villa Marina.

Según los abogados Jorge Gordon Menéndez, Orlando Cameron Gordon y Jorge Gordon Pujol, las cámaras de seguridad de la marina captaron -desde el mediodía hasta la medianoche- los momentos en que Arellys y sus acompañantes llegaron, así como el momento en el que la joven muere al recibir un disparo en el cuello.

En el documento radicado, los abogados describen lo que pudieron observar en el video, que no ha sido entregado.

“Arellys durante un tiempo razonable discutió con una persona que se encontraba en el área de cemento del muelle de Villa Marina Boulevard mientras ésta se encontraba un poco más bajo, en el área de madera del mismo muelle; mientras discutía, Arellys estaba alterada, hacia gesto con sus manos, estaba agresiva y violenta al punto que empujó, en más de una ocasión, a la misma persona con al que discutía; mientras todo esto ocurría, sus acompañantes la observaban y, la fémina que le acompañaba trataba de calmarla para que no continuara discutiendo y no se acercara ni agrediera a la persona que estaba en el área de cemento del muelle, lo cual no pudieron evitar ante la agresividad desplegada por Arellys; captaron, asimismo, que Arellys violenta y agresiva como se encontraba, subió del área de madera al área de cemento de dicho muelle acercándose más a dicha persona tomando las mano de ésta en varias ocasiones y de forma agresiva hasta el momento en que surge un destello de luz (chispetazo), cayendo Arellys bocarriba sobre el área e cemento del muelle de Villa Marina Boulevard”, lee el documento radicado en el Tribunal de Fajardo.

