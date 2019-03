Darán “espacio” a Rosselló para entender proyecto de aborto

Más Videos (1 of 9)

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez dijo el martes que le darán el espacio necesario al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares para que entienda los alcances del Proyecto del Senado 950 que establece algunas restricciones al derecho al aborto en menores de edad, mientras adelantó que evaluarán los pasos a seguir en caso que la medida sea vetada.

“La Cámara de Representantes y el Senado han concluido que eso es un parte inherente de la responsabilidad de los padres. Dentro de todo el análisis se ha determinado que es una acción constitucional y le estamos dando el espacio al señor gobernador para que lo evalúe y para que se de cuenta que es un proyecto nuevo que no restringe el aborto”, dijo Méndez en entrevista radial (WKAQ).

“Cuando le enviemos el proyecto firmado por el presidente del Senado y este servidor, el gobernador tomará su decisión y nosotros evaluaremos qué camino o qué curso de acción vamos a tomar como Asamblea Legislativa. Si le imparte un veto, esa es su prerrogativa y nosotros respetamos la prerrogativa de cada cual”, añadió al reiterar que la medida no ha salido de la Legislatura.

El lunes Rosselló Nevares adelantó que le dará su veto expreso a la medida, una vez la misma llegue a la Fortaleza. “Me parece que tanto la disposición de la edad, como el efecto que tiene en el derecho a la intimidad, me imposibilitan a firmar ese proyecto”, sostuvo el mandatario.

El Proyecto del Senado 950, de la autoría de la senador Nayda Venegas Brown y aprobado en ambas cámaras legislativas, propone regular el aborto en Puerto Rico y establece que menores de 18 años no puedan someterse a tal procedimiento sin el consentimiento escrito de su padre custodio o tutor legal.

“Lo que nosotros estamos reglamentando aquí es que ninguna menor de edad pueda ir a una de estas clínicas sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres”, explicó Méndez al ejemplificar un caso en que una menor sufra complicaciones en medio de un proceso de aborto y que sus padres no tengan conocimiento de nada.

“Lo que está haciendo el proyecto es que las menores de edad tienen que tener un consentimiento de sus padres, una participación. ¿Qué es lo que queremos? ¿Seguir sacándole a los padres la autoridad para poder bregar y trabajar con sus hijos?”, cuestionó.

De otra parte, Méndez explicó las razones por las que no se aprobó el Proyecto del Senado 1000 que busca prohibir que los menores de edad sean sometidos a las llamadas “terapias de conversión” para modificar su orientación sexual de la autoría de Eduardo Bhatia Gautier, Zoé Laboy Alvarado, Juan Dalmau Ramírez y Miguel Pereira Castillo.

Según Méndez, Laboy no pudo ofrecer explicaciones sobre la medida al caucus mayoritario en la Cámara Baja. “Ella no pudo darle unas explicaciones convincentes a los miembros de nuestra delegación. Se le dio la oportunidad y hubo muchas preguntas precisamente para aclarar las interrogantes de los compañeros. Luego que ella salió, ella misma admitió que no tenía la data… Nos dimos cuenta que al proyecto le faltaba mucho. La delegación votó y decidió que la Comisión de lo Jurídico de María Milagros Charbonier tenía que hacer un informe negativo y hasta ahí llegó. Murió ya en la Cámara de Representantes”, dijo el líder cameral.