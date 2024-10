Hallan hongo “zombi” similar a “The Last of Us” en Escocia

Un hongo que transforma a las arañas en "zombis", similar al de la popular serie y videojuego The Last of Us, ha sido hallado en una selva lluviosa de Escocia, según un informe de The Times.

El hongo Gibellula, parte de la familia Cordyceps, ha sido registrado aproximadamente diez veces en Escocia en los últimos 70 años.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Este hongo, al adherirse a un huésped, comienza a devorar al arácnido desde su interior, dejando su exoesqueleto intacto. Finalmente, el hongo produce un cuerpo fructífero que libera esporas para infectar a la próxima víctima. Aunque en The Last of Us se presenta una infección que convierte a los humanos en violentos zombis, inspirada en el hongo Cordyceps, en la vida real este hongo solo afecta a insectos y otros artrópodos.

En el marco del Proyecto de Restauración de Hábitats de West Cowal, Ben Mitchell, un naturalista aficionado, descubrió dos ejemplares del hongo Gibellula. Esta área de restauración, de 45,000 hectáreas, se encuentra entre los lagos Loch Striven y Loch Fyne, y alberga fragmentos de un bosque tropical templado. Este bosque antiguo es considerado una selva lluviosa debido a sus altos niveles de precipitaciones y temperaturas suaves durante todo el año.

Mitchell expresó su entusiasmo por el descubrimiento: “Es parte de un grupo de hongos conocidos por convertir a sus víctimas en ‘zombis’, obligándolas a comportarse de cierta manera antes de matarlas. Parece que el Gibellula hace que las arañas se muevan hacia la parte inferior de las hojas, posiblemente para que, al fructificar, las esporas estén protegidas de la lluvia y puedan caer sobre otras arañas desprevenidas. Es un poco macabro, pero forma parte del asombroso mundo natural”.

A lo largo del proyecto de restauración también se han descubierto otras especies, como mohos de colores, gusanos de luz, mariposas y hasta medusas. El coordinador de bosques del fideicomiso de Argyll, Ian Dow, destacó la importancia de este proyecto, que busca restaurar hábitats y controlar especies invasoras como los rododendros y la gestión de ciervos.

El Proyecto de Restauración de Hábitats de West Cowal es una de las ocho iniciativas de la Alianza para la Selva Lluviosa de Escocia, un esfuerzo conjunto de 24 organizaciones que abarca 300,000 hectáreas, con más proyectos en desarrollo.