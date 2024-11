A Vargas Vidot “le resbalan” las expresiones del secretario de Justicia

El senador independiente, José Vargas Vidot, reaccionó este miércoles a las expresiones del secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, quien lo acusó de utilizar el caso del feminicida Hermes Ávila para hacer campaña política.

Ávila Vázquez es un convicto que salió a la libre comunidad por pase del Departamento de Corrección en abril de 2022 bajo el alegato de que tenía una condición de salud limitante. Al estar en la libre comunidad, asesinó a Joan Meléndez Vega en Manatí.

"Este señor no está acusándome, sino está insultándome. Este señor parece que está en un estado emocional alterado, porque en realidad, no se da cuenta que ni siquiera de que yo nunca fui a una primaria”, dijo Vargas Vidot en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

"Lo que dijo, a mí de verdad, me resbala, porque yo empecé pensando que este señor venía con una actitud seria y lo que él hizo fue emitir expresiones que son para mi lamentables, son irresponsables y están obviando la tranquilidad de una familia que requiere una acción correctiva. Yo pienso que son una bofetada a esa familia afectada", añadió.

Sostuvo además, que el funcionario "no está acostumbrado a lidiar con senadores que no tienen toalla" y que el puesto de secretario de Justicia "le quedó grande".

Las expresiones de Emanuelli Hernández se dieron el martes durante las vistas de transición en las que fue cuestionado sobre el caso de Ávila Vázquez y el contrato de LUMA Energy.

Para el presidente del Comité de Transición entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, la opinión que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández emitió el 15 noviembre de 2022 sobre el contrato de LUMA Energy fue “un wishy-washy”.

Mientras, la exfiscal Janet Parra Mercado, quien también es integrante del Comité de Transición de Jenniffer González Colón, el Departamento de Justicia no ha cambiado en nada, después de los dos años que han pasado desde su renuncia. Durante las vista de pública, el jefe de la agencia contestaba las preguntas que luego eran ampliadas o aclaradas por la subsecretaria, Mónica Rodríguez Madrigal o la jefa de fiscales, Jessika Correa González.