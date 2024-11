José Luis Dalmau no aspirará a posición de liderato en el Senado

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo el jueves que no va a buscar convertirse en portavoz de la minoría.

“En este momento histórico he tomado la decisión de no aspirar a ninguna posición de liderato en el Senado. Además, anuncio que no estaré participando del caucus convocado por el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz”, dijo Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

“Por último, le expreso al país, al Partido Popular y a mis compañeros de delegación en el Senado, que podrán contar siempre con mi experiencia y mi buen deseo de continuar sirviéndole a Puerto Rico”, expresó.

De otra parte, el representante Ángel Fourquet Cordero rechazó aspirar como portavoz alterno.

“Durante las pasadas horas, varios medios de comunicación han reportado que aspiro a la portavocía alterna de la Delegación del PPD en la Cámara de Representantes. Agradezco que a todas aquellas personas que vieron en mí las cualidades para considerarme para esa posición. No obstante, mi interés es continuar enfocado, trabajando para los constituyentes de mi Distrito”, mencionó.