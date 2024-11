“Me van a tener que arrestar”: Mariana Nogales estalla contra la presidenta de la CEE

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, advirtió este miércoles que formaría un "escándalo tan grande" en el centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que la tendrán que arrestar.

Nogales estalló contra la presidenta alterna Jessika Padilla, ya que alega que ésta ordenó que no se contaran los votos "write-in" en el encasillado #4.

"Ya yo realmente no sé qué más hacer. Creo que me voy a aparecer por allí y el escándalo va a ser tan grande...prepárese la Policía porque me van a tener que arrestar. Estoy harta de la trampa, estoy harta de la ineficiencia de todas las personas", tronó la representante en un Facebook Live.

El comisionado electoral del PNP espera que al menos un maletín sea contado hoy.

"Si esos votos no se cuentan, no es porque Mariana Nogales quiere que se cuenten, son los votos de las personas. ¡Yo no puedo creer esta m#!rda! No la puedo creer, que uno no pueda tener paz, punto, que no pueda tener paz. Que la gente no pueda tener paz, que no se cuenten esos votos...¡Dios mío! ¿En qué cabeza cabe?", agregó.

La legisladora sostuvo, además, que estas elecciones deberían anularse por ser un "desastre de marca mayor".

El proceso continúa el miércoles.

"¿Cómo es posible que si se supone que en el escrutinio se adjudiquen todos los votos, las instrucciones las eliminen por completo en Cámara por Acumulación? O sea, el asunto es tan obvio de que ni siquiera quieren contar los votos que hayan emitido por Mariana Nogales. O sea, Mariana Nogales es un fantasma, invicible", agregó.

En otro "live", la representante indicó que emitió una carta dirigida a la presidenta alterna de la CEE, al secretario Rolando Cuevas Colón, los comisionados de los cinco partidos, al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a la ACLU, la Comisión de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal, y al fiscal Auxiliar Jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción, Seth Erbe, para levantar bandera sobre la situación.