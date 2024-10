Elizabeth Torres justifica comentario despectivo sobre Puerto Rico

La candidata independiente al Senado, Elizabeth Torres, justificó este lunes el comentario despectivo sobre Puerto Rico que realizó el comediante estadounidense, Tony Hinchcliffe, durante un mitin de Donald Trump en Nueva York, e incluso, hizo un llamado a votar por el candidato presidencial republicano.

"Aquí mi "contorsión". ¡A VOTAR POR TRUMP! Si nos comportamos como "basurero" en términos sociales, económicos, políticos y mediáticos, no nos puede ofender que un COMEDIANTE lo use en sus sketches", escribió la ex delegada congresional en su cuenta de X.

Hinchcliffe se burló groseramente de la Isla y de los latinos durante un mitin del expresidente en Nueva York. “Gente, no sé si saben esto, pero hay literalmente una isla de basura en medio del océano actualmente, sí, pienso que se llama Puerto Rico. Bien. Todo está bien”, dijo el comediante.

La campaña de Trump intentó distanciarse del mismo. “Esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña”, expresó en un comunicado la asesora principal Danielle Álvarez.

Las expresiones provocaron indignación entre líderes políticos en Puerto Rico, incluyendo a la comisionada residente Jenniffer González Colón, quien apoya a Trump en la carrera por la presidencia frente a la demócrata, Kamala Harris.

Artistas, políticos y boricuas reaccionan indignados.

"Las expresiones del comediante @TonyHinchcliffe son despreciables, desacertadas y asqueantes. ¡Lo que ha dicho no es cómico, de la misma manera que fueron rechazadas por el público asistente, se merece el enérgico repudio de todos!", expresó González Colón.

Hinchcliffe también hizo comentarios despectivos sobre la comunidad latina, en momentos en que Trump corteja el voto de ellos.

“A estos latinos también les encanta tener bebés”, dijo Hinchcliffe, preparando un chiste sexista y grosero. También contó un chiste sobre uno de sus “amigos” negros y cómo “tallaban sandías” juntos.

El comediante fue el primero de casi 30 oradores en el rally.