Acompañado por figuras del PPD: Juan Zaragoza anuncia equipo de campaña

Bajo la expresión de “ningún popular puede expulsar a otro popular”, el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Juan Zaragoza Gómez le dio la bienvenida este martes al expresidente cameral José Ronaldo “Rony” Jarabo, durante la presentación de su equipo de campaña.

“El mensaje es que yo le doy valor a la experiencia y al buen consejo. Ningún popular puede ser expulsado del Partido Popular. Ser popular se lleva en el corazón y eso no es susceptible a extracción. Yo he contado con el consejo continuo de Ronny, con las sabias palabras de Rony. La intención de incluirlo aquí no es para enviar ningún mensaje, más allá de que valoramos la experiencia y el buen consejo”, dijo Zaragoza Gómez durante su conferencia de prensa.

Jarabo fue sancionado por el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz González, quien separó a Jarabo de sus posiciones de liderato en el PPD, por participar del anuncio de la reelección del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.

Durante la presentación de los funcionarios de la campaña de Zaragoza Gómez, se anunció que la dirección recae en Idalia Colón, exsecretaria del Departamento de la Familia. La relacionista público Betsy Nazario Briceño, fungirá como coordinadora de estrategias y comunicaciones, y el exrepresentante Carlos “Charlie” Hernández López, como director político y portavoz de la campaña.

La exgobernadora Sila María Calderón también estuvo presente en la actividad.

Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo analizan.