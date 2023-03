Alcalde de Ponce es vinculado a supuestos “kickbacks” de Santamaría

El alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, habría recibido "kickbacks" de parte del empresario Oscar Santamaría, quien es testigo principal en el jucio federal contra el exalcalde de Guynabo, Ángel Pérez Otero.

Así lo aseguraron a Telenoticias allegados a la pesquisa del Departamento de Justicia que terminó con una recomendación al Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) de designar un fiscal especial contra el ejecutivo municipal.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

La investigación está relacionada a alegaciones de empleados municipales que aseguran que el alcalde les solicitaba pagar un préstamo personal de $50,000 que tomó para sufragar los gastos de su campaña política.

Sin embargo, Telenoticias supo que la investigación del Departamento de Justicia también aborda a otro asunto. Se trata de un esquema de comisiones ilegales que el novato alcalde recibía por diferentes vías.

Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) entregaron esta mañana los documentos a Irizarry Pabón, notificándole el referido. La entrega se hizo en su residencia, pues cuando los agentes llegaron a la alcaldía, se les informó que Irizarry Pabón estaba enfermo.

"Querían entregarle unos documentos al señor alcalde, le informamos que él no estaba disponible que se encontraba indispuesto por asuntos de salud", indicó la directora de la División Legal del municipio, la licenciada Annette Rodríguez.

A preguntas de la prensa, la licenciada expresó que los agentes le solicitaron información sobre el expediente del personal y el organigrama municipal.

Según Justicia, la evidencia estableció que, previo a asumir el cargo de alcalde de Ponce, este recibió donaciones ilegales que no reportó en los informes trimestrales que presentó en la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, entre otras.

REACCIONA EL ALCALDE

"En todo momento la Administración del Municipio Autónomo de Ponce, por instrucciones

directas mías, ha colaborado con todas las solicitudes de información que han requerido,

proveyendo todos los documentos que nos fueron solicitados. Estoy seguro que al final del

camino de esta investigación la verdad saldrá a la luz", sostuvo el alcalde en declaraciones escritas.

"Me reitero en que no he cometido ninguna ilegalidad ni la cometería. Con más de 100

proyectos en las instalaciones municipales y sobre $300 millones de inversión en fondos

federales y locales en proceso, no nos vamos a desviar por nada para mejorar la calidad de

vida de los ponceños y nuestros visitantes. Por eso reitero mi compromiso que todo el trabajo

que hay que hacer por Ponce no se detiene y seguiré al frente de ese esfuerzo en favor de

todos los ponceños", añadió.

Supuestamente, el ejecutivo municipal exigió a empleados el repago de un préstamo personal para sufragar su campaña.