Anuncian $34 millones en fondos federales

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció el domingo 67 aprobaciones de fondos federales que suman 34,388,847 dólares provenientes de los departamentos federales de Salud (HHS), Justicia (DOJ), el Tesoro y Agricultura (USDA).

“Felicito a cada uno de los recipientes de estas asignaciones, por el trabajo que hoy rinde frutos con la aprobación de sus propuestas para poder llevar a cabo sus proyectos gracias a estas ayudas federales. Cada una de estas partidas provienen de presupuestos de agencias o programas que hemos analizado y discutido en el Congreso. Por eso recalco mi disposición para impulsar estas iniciativas y defender las asignaciones necesarias a las agencias y programas con impacto en Puerto Rico”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

Cinco centros de salud primaria, conocidos como los Centros 330, recibirán $15,461,702 en fondos federales por parte del Departamento de Salud federal bajo el programa Health Center Cluster, lo que ayudará a que puedan continuar brindando servicios a la comunidad.

Estos son: la Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada que recibirá 5,302,331 dólares; la Corporación De Servicios Médico Primario y Prevención de Hatillo que recibirá 3,176,185 dólares; el Morovis Community Health Center Inc recibirá 2,634,377 dólares; el Prymed Medical Care, Inc. en Ciales tiene asignado 2,262,544 dólares; y el Camuy Health Services Inc 2,086,265 dólares.

Por su parte, la presidenta de la Alianza de Centros de Salud Comunitaria 330, doctora Gloria Amador, expresó que “nuestros centros son organizaciones sin fines de lucro donde miembros de la comunidad forman parte de la Junta de Directores. Las 12 organizaciones afiliadas a nuestra Alianza, tienen centros de salud primaria en 36 municipios alrededor en la Isla. Sin dudas, nuestra entidad reconoce y agradece todas las gestiones y constancia de la comisionada residente, Jenniffer González, en solicitar y defender los fondos federales que beneficien a los miles de pacientes que nosotros les brindamos servicios de salud preventiva y primaria”.

El Departamento de Salud de Puerto Rico recibirá 486,059 dólares bajo el programa de Visitas al Hogar financiado por la Ley de Rescate Americano. Este programa para madres, bebés y la primera infancia (MIECHV) apoya la prestación de servicios de visitas domiciliarias voluntarias, para los niños y las familias que viven en comunidades en riesgo de sufrir malos resultados de salud materno infantil.

Estas visitas ayudan a apoyar a las familias brindándoles educación sobre el embarazo, desarrollo de habilidades para los padres e incluso ofrecen suministros como pañales, toallitas húmedas y desinfectantes para manos. Los nuevos fondos también proporcionarán tecnología a las familias que la necesiten para participar en visitas domiciliarias virtuales.

El programa de Head Start y Early Head Start del Municipio de Ponce recibirá 3,717,488 dólares.

El Departamento de Justicia aprobó 899,264 dólares para Guara Bi Inc. bajo el Programa de Educación, Empleo, Tratamiento y Recuperación para el Reingreso de Adultos de la Ley de Segunda Oportunidad del año fiscal 2021. La organización estará trabajando con el Departamento de Corrección y busca reducir las tasas de reincidencia y ayudar a los reclusos antes y luego de su liberación y reingreso a la sociedad.

El Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (ICF) bajo el Programa de Mejoramiento de la Capacidad de ADN para Reducción de Atrasos (CEBR) recibiría 635,846 dólares; con estos fondos se busca identificar recursos para aumentar la capacidad del laboratorio de manera significativa, reduciendo así el tiempo de respuesta y el número de muestras en espera de análisis en las secciones de trabajo de casos y de base de datos.

El ICF recibirá, además, 296,966 dólares bajo el Programa Paul Coverdell de Subvenciones para el Mejoramiento de Ciencias Forenses. Este dinero ayudará a mejorar el tiempo de trabajo de los informes forenses relacionados con los opioides en las Secciones de Toxicología y Sustancias Controladas, así como de los informes forenses en las áreas de Armas de Fuego, Sustancias Controladas, Toxicología, Patología e investigaciones de la escena del crimen; entre otros.

El Departamento de Vivienda de Puerto Rico bajo el Programa de Vecindario Seguro (PSN) recibirá 151,223 dólares, el programa es basado en la filosofía de que el empoderamiento y la organización de la comunidad han sido un antídoto eficaz contra la violencia en sus comunidades. El programa busca ampliar las intervenciones específicas de los planes estratégicos PSN 2018-2020 mediante la expansión del despliegue de tecnología de detección de disparos, la incorporación de análisis de la tecnología de detección y localización de disparos actualmente implementada.

El Fondo de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgó hoy a 55 Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) en Puerto Rico 11,990,300 dólares en asignaciones de Asistencia Financiera (FA) bajo el Programa de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (Programa CDFI)

El programa CDFI invierte y desarrolla la capacidad de las CDFI para atender a personas de bajos ingresos y comunidades desatendidas que carecen de acceso adecuado a productos y servicios financieros asequibles.

El Recinto de Cupey de la Universidad Ana G. Méndez recibirá 749,999 dólares por parte del Instituto Nacional de Comida y Agricultura (NIFA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura federal (USDA).

Con los fondos, el recinto podrá ejecutar su propuesta con enfoque AFRI: Bioenergía, recursos naturales y medio ambiente, y Sistemas y tecnología agrícola. EXPLORA-Ag es un programa de educación no formal de agricultura sostenible con un enfoque de aprendizaje STEM-Ag basado en la tierra, basado en biotecnología y ciencia de datos, para fomentar el desarrollo de jóvenes conocedores de la tecnología, mejorar la competencia STEM-Ag y mejorar el desarrollo de pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo, habilidades de comunicación y capacitación en ética y profesionalismo requeridos para el empleo en los sectores alimentario y agrícola o en programas de posgrado. El proyecto está diseñado para impactar a los jóvenes de la escuela secundaria en todo Puerto Rico.

