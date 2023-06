Anuncian construcción de un moderno Centro de Salud Primaria en Culebra

La presidenta de HealthproMed, Lcda. Ivonne Rivera, anunció este martes que Culebra contará con una nueva estructura que albergará el Centro 330 de Salud Primaria, que se distinguirá por ser una resiliente, moderna, autosustentable energéticamente, con capacidad tecnológica para telemedicina, además de un diseño adecuado para nuestra localización geográfica.

En la actividad participaron también el alcalde de la isla municipio, Edilberto Romero; la directora de Direct Relief, Lcda. Ivonne Rodríguez y la Comisionada Residente, Jenniffer González.

"Este proyecto representa una inversión de $2.7 millones- de los cuales $1.5 millones fue una aportación de Direct Relief- será un gran paso hacia la mejora de la calidad de vida de los residentes de la isla, así como parte de la red de proveedores de servicios de salud que la isla municipio ofrece a su población.”, indicó la Lcda. Rivera.

"Estamos emocionados al anunciar la construcción de este moderno, resiliente y autosustentable Centro de Salud Primaria en nuestra hermosa isla. Este proyecto representa y valida una vez más el verdadero compromiso de HealthproMed - una entidad sin fines de lucro – que lleva veintiún años en la comunidad y junto a nuestro gobierno municipal. Estamos seguros de que marcará una gran diferencia en la vida de nuestros residentes y de los miles de visitantes de todas partes del mundo que llegan a nuestra isla caribeña", sostuvo por su parte el alcalde.

La Lcda. Rivera explicó que HealthproMed llegó a la Isla en el año 2002.

"Aun cuando por momentos se enfrentaron situaciones que limitaron los servicios, nunca fue opción dejar a nuestros hermanos culebrenses sin los servicios de salud primaria. Con una población, según el Censo de 2020, de cerca de mil ochocientos residentes, Culebra antes de nuestra llegada había carecido una facilidad de salud primaria y preventiva, que brinda servicios integrados. Luego del paso de los desastres naturales, las islas municipio fueron nuestra prioridad en la planificación presupuestaria futura, para lograr ofrecerles estructuras resilientes, modernas y seguras, que le garanticen la continuidad de servicios luego del paso de tormentas o huracanes. Hoy para Culebra el “plan” comienza a ser una realidad gracias a la aportación millonaria de Direct Relief y fondos federales que fueron puestos a disposición por HRSA para construcción", sostuvo.

“En Direct Relief nos sentimos orgullosos de contribuir a la salud y bienestar de los Culebrenses. Esta importante aportación reitera nuestro compromiso con la isla municipio, aumentando los servicios médicos disponibles en un lugar seguro y sostenible. Para nuestra organización es una prioridad garantizar el acceso a servicios de salud para todos los puertorriqueños y proteger este acceso ante situaciones de emergencia. Agradecemos la colaboración con HealthproMed para lograr este ambicioso proyecto”, expresó por su parte la licenciada Rodríguez.

“Con las lecciones aprendidas luego de experimentar la situación de emergencia luego de los desastres naturales y de la pandemia, y el apoyo incondicional de Direct Relief, del alcalde, honorable Edilberto Romero en este proyecto y la defensa constante de los fondos federales por parte de la Comisionada Residente, honorable Jenniffer González, les presentamos un centro de salud primaria moderno, estructuralmente resiliente, con espacios adecuados para los servicios primarios, presencial y a través de telemedicina, en un mismo lugar, que brindará seguridad a nuestros hermanos culebrenses y a los extranjeros visitantes, alta población flotante en la isla. Este nuevo Centro de Salud Primaria proveerá atención primaria, bajo los criterios y exigencias de calidad clínica que nos impone Health and Human Services (HHS, por sus siglas en inglés) y Human Resources and Services Administration (HRSA, por sus siglas en inglés), oficina adscrita a HHS.", explicó la Lcda. Rivera.

"Estos servicios de salud comprenden medicina general, de familia, pediatría, salud oral, salud conductual, nutrición, optometría – y una pequeña óptica – y a través de telemedicina ofrecemos medicina interna y otras que están por determinarse. Nuestro nuevo centro tiene un diseño que representa lo que es una isla caribeña, pues su diseño cuenta con un gran espacio central abierto, utilizando uno de los elementos más atractivos en el paisaje urbanístico, el concreto expuesto, y con la capacidad para ser sustentable energéticamente, definitivamente nuestro centro de salud será un verdadero refugio salubrista para los residentes de Culebra. Tenemos proyectado comenzar la construcción en el último trimestre del 2023. Con este nuevo centro de salud, la isla municipio de Culebra da un gran paso hacia el futuro, asegurando acceso a los servicios de salud primaria en momentos de emergencia y mejorando la calidad de vida de su comunidad", añadió.

“De la misma forma que hemos asegurado los fondos para arreglar los muelles y aeropuertos de Culebra, también nos hemos asegurado de garantizar los fondos para el cuidado y la salud de nuestros residentes de Culebra. El acceso a los servicios de salud no debe estar condicionado ni al poder adquisitivo del paciente ni a su lugar de residencia. Por eso, respaldo la labor de los Centros 330, sobre todo que su junta de directores integra a pacientes y líderes comunitarios, para garantizar su misión, que nuestras comunidades desventajadas no carezcan de cuidados de salud, y aplaudo y destaco el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro, en este caso de DIRECT RELIEF, para cerrar la brecha de la desigualdad. Del 2017 hasta hoy, hemos asegurado $519,545,424 en fondos federales recurrentes y de emergencia para los Centros 330 y de éstos, $31,007,101 para HealthproMed (HPM Foundation, Inc.). Los culebrenses merecen acceso y alternativas a cuidado médico de excelencia, por eso respaldo esta gran iniciativa privada para una vez inaugurado seguir asegurando más recursos como fondos federales para que se ofrezcan los mejores servicios”, expresó por su parte la comisionada residente.

La Lcda. Rivera resaltó que este proyecto inyecta de manera directa e indirecta, dinero a la economía de la isla municipio de Culebra, con 30 empleos, directos e indirectos, así como la utilización de recursos para la construcción del centro de Culebra. Por otro lado, a través de la prestación de los servicios se aseguran unos 6 empleos directos y unos 7 empleos indirectos.

HealthproMed es una organización privada sin fines de lucro que forma parte de la red de servicios médicos primarios del gobierno de Estados Unidos, y opera bajo la Sección 330 de la Ley de Salud Pública Federal. El Centro está orientado en un modelo de salud integrado con énfasis a personas sin plan médico o escasos recursos. Como centro de salud cualificado a nivel federal (FQHC, por sus siglas en inglés), recibe una subvención de fondos por el Negociado de Salud Primaria de los Estados Unidos, participa del programa de medicamentos 340B y está protegido bajo la Ley Federal de Demandas por Agravios (FTCA-Federal Tort Claim Act).