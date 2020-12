Apelarán decisión judicial de inicio de transición en Aguadilla

La alcaldesa de Aguadilla, Yanitsia Irizarry Méndez, informó este lunes, que su equipo de abogados iniciará un proceso de apelación tras la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla en donde ordena iniciar el proceso de transición en el mencionado municipio.

Irizarry Méndez señaló en comunicación escrita que “hay muchas diferencias e incidencias entre el caso del municipio de San Juan y el municipio de Aguadilla que el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla no tomó en consideración antes de emitir su sentencia. Entre ellas, San Juan no era un municipio con recuento de votos; el margen era por miles de votos; la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz no iba a la reelección; y a diferencia de Aguadilla, en la capital los votos adelantados y encamados habían sido contabilizados en su totalidad. Adicional, el Tribunal de Aguadilla no realizó una vista entre las partes involucradas para discutir los señalamientos incluidos en la demanda del candidato opositor de la actual alcaldesa de Aguadilla”.

Mencionó que, según datos de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico la noche del evento eleccionario la actual alcaldesa de Aguadilla quedó en una diferencia de 75 votos (8,760 vs. 8,685) contra su candidato opositor, lo que ordena a un recuento de todas papeletas y votos realizados en el municipio el día de las lecciones generales.

“El conteo de votos en Aguadilla aún no ha culminado. El panorama es totalmente diferente a la situación ocurrida en el municipio de San Juan donde había un amplio margen de miles de votos entre el candidato ganador Lcdo. Miguel Romero y el contrincante de otro partido. Entiendo que sería una irresponsabilidad, aún cuando no se sabe a ciencia cierta quien sería el ganador en Aguadilla, poner en manos de un grupo de personas ajenas al ayuntamiento información sensitiva del municipio, información personal de empleados públicos, personas privadas, inclusive información de negociaciones entre agencias federales y la Alcaldía de Aguadilla. Entiendo la desesperación de mi candidato opositor y su equipo de trabajo, pero el pueblo de Aguadilla merece respeto y transparencia en el proceso eleccionario. Y eso se dará cuando se cuente el último voto, y la Comisión Estatal de Elecciones anuncie finalmente la persona ganadora”, expresó Irizarry.

Mencionó que el escrutinio general y recuento de votos en varios municipios inició el pasado 24 de noviembre luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenara continuar con los trabajos de la Comisión Estatal de Elecciones en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan donde se lleva a cabo el conteo de votos. Aguadilla es el precinto número treinta y cinco (35) en el orden en que se lleva a cabo el escrutinio general.

