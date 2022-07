Asesinan a boricua en set de la famosa serie “Law and Order” en Nueva York

Un puertorriqueño - identificado como Johnny Pizarro de 31 años- fue asesinado a tiros el martes mientras trabajaba dirigiendo el estacionamiento en la calle del set de la famosa serie "Law and Order", en Brooklyn, Nueva York.

Según informó la Policía, Pizarro estaba sentado en un automóvil en North Henry Street en Greenpoint alrededor de las 5:15 a.m., cuando alguien abrió la puerta y le disparó, impactándolo en la cabeza y en el cuello.

Posteriormente fue declarado muerto en NYC Health + Hospitals / Woodhull.

La Policía de Nueva York confirmó que Pizarro fue contratado como agente externo para despejar espacios de estacionamiento para camiones asociados con el filme del show.

Al momento, no hay arrestos. Se desconoce si el asesino conocía a su víctima. No se dieron a conocer detalles sobre un posible motivo.

El padre de la víctima, se mostró triste al enterarse de la noticia, según el medio The US Sun.

"Me siento tan deprimido. Simplemente no puedo creerlo. Es tan impactante para mí que simplemente haya desaparecido y ya no viva", expresó.

Añadió, además, que no tenía una relación cercana con su hijo, pero trabajaban para mejorarla.