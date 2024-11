Bad Bunny en el cierre de la Alianza: “Mi partido es Puerto Rico”

El exponente de música urbana, Bad Bunny, se presentó la noche del domingo en el cierre de campaña de la Alianza, denominado "Festival de la Esperanza", en el lote 4 cerca del Centro de Convenciones Pedro Rosselló, en Santurce.

En el evento, el artista -quien se presentó ante el público como Benito Antonio Martínez Ocasio- respaldó oficialmente a Juan Dalmau Ramirez para gobernador.

“Hoy les digo que tengo otro sueño mas. Sueño con un Puerto Rico próspero y digno como el que nos merecemos. Con que mi pueblo y mi gente tenga una calidad de vida como la merecemos, una mejor calidad de vida. Sueño con un Puerto Rico, donde la educación de nuestros niños y niñas sea prioridad y no un sistema sucio de corrupción. Yo sueño con un Puerto Rico donde los jóvenes no tengan que irse para cumplir los suyos. Sueño con un sistema de salud funcional y accesible por el amor a Dios. Yo sueño con una carretera donde no se me explote una goma cada vez que yo salga para afuera. Sueño con algo tan básico como que no se vaya la luz todos los días en mi país”, dijo el Conejo Malo en su mensaje de mas de 20 minutos.

“Sueño con un pueblo despierto y que reconozca la fuerza que tenemos, que aquí mandamos la gente, que aquí mandan ustedes, nosotros, la gente y no los partidos políticos. Dos partidos, los mismos dos partidos que han destruido nuestro país. Dos partidos que son los culpables de la crisis y la situación que vivimos hoy día. Y a mí nadie me lo contó. Yo nací, me crié y vivo aquí”, añadió.

Mencionó que viene de una familia simpatizante del Partido Nuevo Progresista (PNP), lo que lo llevó a votar por el exgobernador Luis Fortuño en el 2012.

“Mi primer voto fue para uno de los mayores culpables de la deuda que hoy al pueblo le toca pagar, un traidor que dejó a más de 30,000 familias sin empleo, incluyendo la mía. A mí nadie me lo contó, yo lo viví. Yo nací y me crié aquí”, indicó.

Sostuvo que, a diferencia de lo que se comenta en las redes sociales, él reside en Puerto Rico, por lo que vive, siente y padece las situaciones que ocurren en la Isla.

"Yo soy Benito Antonio Martínez Ocasio, soy puertorriqueño y siempre, siempre cumplo mis sueños. Hoy yo no tengo partido, mi partido es el pueblo. Mi partido es Puerto Rico, mi partido es la gente. A mí nadie, sinceramente, a mí nadie me dijo que yo tenía que estar aquí esta noche. A mí nadie me dijo que yo tenía que estar aquí. A mí me trajo mi corazón, mi corazón y el amor que siento por este país me trajo aquí. Ustedes, yo estoy aquí por ustedes que me trajeron aquí. Yo estoy aquí porque amo mi país de la misma manera que amo a mi madre. Y yo por mi madre doy la vida. Y aquí por ustedes, porque ustedes, el pueblo, la gente han elegido un candidato. Puerto Rico ha dado un endoso orgánico con fuerza, un endoso real. Yo no le he dicho a nadie por quién votar. Yo no le he dicho a nadie. Son ustedes los que me han inspirado una vez más. Son ustedes, el pueblo, la gente, Puerto Rico, los que me han dicho a mí que este 5 de noviembre debemos votar por Juan Dalmau y la Alianza de País”, expresó.

El Conejo Malo finalizó su participación interpretando el tema "Una velita".