Jóvenes del PNP exhortan a Bad Bunny a pedir disculpas

Un grupo de jóvenes del Partido Nuevo Progresista (PNP) hicieron un llamado a Bad Bunny a promover un futuro de unión para Puerto Rico en lugar de divisiones y odio. Esto en respuesta a la carta abierta que publicó el artista dirigida a los estadistas.

Este grupo, liderado por Natalia Catoni, enlace con la Juventud de la campaña de Jenniffer González, instó al reguetonero a que cuando vaya al cierre de campaña de La Alianza, se disculpe "por los múltiples insultos, se comprometa en ayudar a Puerto Rico más allá del fanatismo político y que cese la exhortación a violencia en contra de los que no piensan igual a él".

"El respaldo de una figura tan como Bad Bunny tiene el poder de promover cambios reales cuando se orienta hacia la construcción de una isla para todos. Confiamos en que su interés por Puerto Rico trascienda el momento electoral para contribuir de manera directa en el bienestar de la isla y sus ciudadanos. Queremos ver una participación que, más allá de los ‘billboards’ y el fanatismo político partidista, y que su inversionismo político sea un reflejo auténtico de la voluntad y necesidades de la mayoría de los puertorriqueños por lograr la unidad de propósitos y no solamente desearle mal o la muerte a quien no piense igual que él. ¿O acaso se olvidará de Puerto Rico luego de las elecciones? Queremos una propuesta real por parte de el que verdaderamente fomente el desarrollo de la isla Es muy fácil opinar desde afuera” expresó Catoni, portavoz del grupo.

El grupo alegó sentirse preocupado por el impacto que puede tener la supuesta violencia verbal y destacó que el respeto a la diversidad de pensamiento es esencial para avanzar como pueblo.

“No tenemos que recurrir al odio”.

"No compartimos sus ideas, pero no le deseamos nada malo, mucho menos la muerte. Le pedimos que también respete nuestra postura como puertorriqueños, como estadistas, como jóvenes comprometidos que creemos que Jenniffer González representa una oportunidad de cambio real", agregó.

Además, los jóvenes invitaron a Bad Bunny a involucrarse en proyectos e iniciativas que beneficien directamente a Puerto Rico más allá de la política partidista. Señalan que su talento y alcance pueden ser un gran motor de cambio social si se enfocan en los problemas fundamentales de la isla. “Más allá de respaldar candidatos y gastar dinero que solo él tiene en “billboards” y propaganda política desde la comodidad de su hogar en los Estados Unidos, los problemas de Puerto Rico necesitan compromisos a largo plazo y esfuerzos que nos unan, no que nos dividan. Benito, puedes ser parte de un cambio positivo si actúas con responsabilidad y compromiso, sin caer en insultos ni violencia”.

El grupo también expresó inquietudes sobre el mensaje de “cambio” que Bad Bunny apoya al respaldar a Dalmau, cuestionando si su trayectoria representa realmente una alternativa para la juventud. “Invitamos a todos a reflexionar sobre lo que significa un cambio real. Dalmau lleva 20 años en el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), recibiendo fondos públicos, y aunque fue senador, no se recuerdan logros destacables de su gestión. ¿Acaso sabemos de algún proyecto de ley impulsado por Juan Dalmau que fomentara el desarrollo de nuestra isla? La realidad es que NO. Si de verdad hablamos de un cambio para Puerto Rico, necesitamos líderes con ideas y experiencia para generar ese cambio. Esa líder es Jenniffer González”.

Llueven las reacciones.

“Benito: tienes la oportunidad de disculparse con quienes no te odiamos, pero nos sentimos agredidos y amenazados por tu llamado a la muerte. Tampoco se siente bien ser tildados de corruptos o de odiar a nuestra patria. Sabes que se te pasó la mano. Tienes la oportunidad de indignarte por la forma en que la alianza que apoyas amapuchó varios casos de hostigamiento sexual contra mujeres puertorriqueñas, aún tienes tiempo para expresarte fuera de la campaña que te diseñaron y que fácilmente puedes pagar. Nos gustaría verte uniendo al pueblo en lugar de dividirlo. Llamándole gorda, corrupta y otros improperios grotescos como hizo también Residente a una madre profesional, como has hecho y fomentado a otros jóvenes a repetir, no resuelve el problema. Lo que has logrado es crear un ambiente intolerante que nos recuerda como eres en realidad: un nene engreído con dinero que se atreve a arrebatarle el teléfono a una mujer y tirarlo al agua”, dijo …

"No sentimos miedo de decir que somos Estadistas y PNPs. No tenemos ninguna razón para sentir vergüenza de nuestro amor por Puerto Rico. No somos cómplices de lo que tu insinúas es deseo de hacerle daño a nuestra patria. Nuestra visión de un Puerto Rico mejor incluye a todos los que quieran construir una sociedad para todos, sin exclusiones ni prejuicios, sin insultos. Puerto Rico necesita unidad y respeto para avanzar, y estamos listos para trabajar por eso con Jenniffer González.", concluyó el grupo.