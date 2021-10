Cámara no aprobará proyecto de reestructuración de la deuda hasta que la JCF garantice acuerdos

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, informó el jueves, que el Proyecto 1003, que propone proteger las pensiones de los funcionarios y la reestructuración de la deuda pública con la visión de una recuperación fiscal de la Isla, no será atendido en la sesión pautada para mañana viernes.

Hernández Montañez advirtió en declaraciones escritas que la medida no se considerará sin que la Junta de Control Fiscal garantice por escrito que cumplirá con los acuerdos establecidos, respecto a cero recortes a las pensiones, los $62 millones para los municipios y los recursos para la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“La legislatura cumplió. Ahora le toca a la Junta. Cumplimos con las fechas de aprobación en ambos cuerpos como fue diseñado. Ahora, lo prudente es esperar a que la Junta se exprese para ratificar la medida. Estamos citando a la Junta, al Gobernador y al liderato senatorial para el próximo sábado, 16 de octubre, de manera que podamos finiquitar los acuerdos entre las partes. Posteriormente, lo que acordemos será reafirmado en la próxima sesión el lunes 18 de octubre”, subrayó Hernández Montañez, al tiempo que indicó que el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, estará en representación del cuerpo en las reuniones técnicas que comenzarán este 11 de octubre.

“Reconocemos el liderato demostrado por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el gobernador, Pedro Pierluisi, durante este proceso de aprobación de la medida en el Senado. Pero queremos dejar establecido que la Cámara no le va a dar un cheque en blanco a la Junta. No cometeremos el error de aprobar el proyecto de reestructuración de la deuda sin garantías de que el ente (JCF) cumpla con los acuerdos”, sostuvo el presidente Cameral.

Dijo que durante el proceso legislativo tanto la Cámara como el Senado le enviaron misivas a la Junta solicitándole que estableciera si con el lenguaje aprobado en la medida, cumpliría con los acuerdos pactados con la legislatura.

“El país debe entender que, sin estas garantías por escrito, la Junta podría declarar partes de la medida en incumplimiento al Plan Fiscal, y enfrascarnos en litigios que dilatarían la reestructuración de la deuda del Gobierno Central, innecesariamente”, advirtió.

“Una vez más, hacemos un llamado al diálogo a todas las partes, de manera que la Cámara, el Senado, el Gobernador y la Junta podamos acordar lo mejor para el país”, puntualizó.

Johnny Méndez acusa a Tatito Hernández

Por su parte, el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, acusó al presidente de la Cámara de unirse a la Junta de Control Fiscal para cortar las pensiones de los jubilados del gobierno, al postergar la votación, con la enmienda de nulidad de la ley sin se impone reducciones a las pensiones, del Proyecto de la Cámara 1003.

“Quiero que el Pueblo de Puerto Rico entienda lo que el liderato del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes ha hecho y quiere hacer. Primero que nada, el Presidente radicó el P de la C 1003 con lenguaje que, no solo autorizaba la reducción de pensiones, sino que le da su visto bueno. Lo bajó a votación por la prisa que tenía el pasado jueves y ahora, que el Senado acogió enmiendas de nuestra delegación de que dicha ley sería nula si la Junta promueve algún tipo de recorte a las pensiones, no quiere que se baje a votación hasta el 18 de octubre. La costura se nota”, señaló el expresidente cameral.

“Aquí lo que hay es un junte entre la Junta y el liderato del Partido Popular en la Cámara para meter en el proyecto un lenguaje ambiguo que permita la reducción de las pensiones sin que se afecte la emisión de bonos. ¿Cuál era la prisa de probarlo el pasado jueves? Ninguna, era para que el lenguaje no se cambiara, para que se permitiera el corte a las pensiones. Como el Senado actuó y colocó, a insistencia de nuestra delegación, esa enmienda, ahora el Presidente quiere espacio. Lo que hay aquí es un junte nefasto para recortar las pensiones”, añadió Méndez Núñez.

“Para defender a los pensionados no puede haber ambigüedad. Ahora no hay prisa, ahora puede esperar hasta que el Presidente llegue de un viaje a Irlanda el 16 de octubre y verse el 18 de octubre en sesión, si la Junta le dice que sí. Eso no fue lo que dijo el jueves pasado cuando urgió la aprobación porque no podía esperar. Lo que pasa es que buscaba que el Senado avalara la versión de él y la Junta que permitía el recorte. Este juego ya lo leemos. El pueblo no se engaña. No quería la enmienda de nulidad porque lo que buscaba era decir que hizo un esfuerzo pero que como quiera la Junta cortó. Ahora todos sabemos la verdad, es un pacto entre el Presidente de la Cámara y la Junta”, concluyó Méndez Núñez.