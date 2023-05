Carmelo Anthony se retira de la NBA luego de 19 temporadas

Carmelo Anthony, el alero estrella que llevó a Syracuse a un campeonato de la NCAA en su única temporada universitaria y pasó 19 años en la NBA, anunció su retiro el lunes.

Anthony, quien no estuvo en la NBA esta temporada, se retira como el noveno anotador en la historia de la liga.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Solo LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain y Shaquille O'Neal anotaron más que Anthony, quien termina su carrera con 28,289 puntos.

"Ahora ha llegado el momento de decir adiós… al juego que me dio propósito y orgullo", dijo Anthony en un mensaje grabado en video anunciando su decisión, una que llamó "agridulce".

Anthony termina sus días como jugador después de haber sido seleccionado como uno de los 75 mejores jugadores en la historia de la NBA, 10 veces All-Star, ex campeón de anotaciones y seis veces All-NBA.

Aunque nunca llegó a las finales de la NBA (solo jugó una vez en las finales de conferencia, con Denver contra el eventual campeón Los Angeles Lakers en 2009), Anthony también sabía lo que era ser un campeón. Fue el jugador más destacado de la Final Four de 2003 cuando llevó a Syracuse al campeonato nacional, y ayudó a USA Basketball a ganar el oro olímpico tres veces: en Beijing en 2008, en Londres en 2012 y en Río de Janeiro en 2016.

“Recuerdo los días en que no tenía nada, solo una pelota en la cancha y un sueño de algo más”, dijo Anthony. “Pero el baloncesto era mi salida. Mi propósito era fuerte, mis comunidades, las ciudades que representaba con orgullo y los fanáticos que me apoyaron en el camino. Siempre estaré agradecido por esas personas y lugares porque me hicieron Carmelo Anthony”.

Anthony también jugó para Portland, Oklahoma City, Houston y terminó su carrera con los Lakers la temporada pasada. No firmó este año, y ahora su retiro es oficial.

Dijo en su discurso de jubilación que está ansioso por ver el desarrollo de su hijo Kiyan, un escolta de alta calificación de la escuela secundaria.

“La gente pregunta cuál creo que es mi legado”, dijo Anthony. “No son mis hazañas en la cancha las que me vienen a la mente, todos los premios o elogios. Porque mi historia siempre ha sido más que baloncesto. Mi legado, hijo mío… por siempre continuaré a través de ti. Ha llegado el momento de que lleves esta antorcha”.