Carmen Yulín: “El Partido Popular no tiene posibilidad de triunfo”

La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, afirmó en la mañana de este miércoles que el Partido Popular Democrático (PPD) no tienen posibilidades de triunfo en las elecciones del 2024.

"No ha sabido ser oposición verdadera y porque no representa una agenda inmediata de resolverle los problemas a la gente. Para mí, todavía es duro decir eso", expresó Cruz Soto -quien se desafilió del PPD el pasado 23 de marzo- en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

"Yo lo dije y lo vuelvo a decir, ningún popular jamás será mi enemigo. Para mí es duro todavía decir eso, pero más duro es que nosotros como país no podamos coagular una oposición para derrotar a aquellos que no tienen los mejores intereses del país en sus manos", añadió.

Reacción inmediata.

Por otro lado, expresó que el partido con el que más coincide "sin duda" es con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

"Sin hablar del respeto y cariño que yo le tengo a Manuel y de las luchas compartidas que tengo con muchas de las personas no solamente las electas, sino muchas de las personas que están en Victoria Ciudadana. Pero, yo creo que más importante que el partido, es el "para qué". Y el país tiene que darse cuenta que más allá de los partidos, el rol de todos los ciudadanos es empujar a ese vehículo, que es ese partido al que usted pertenezca, para que le de el país que usted quiere. No es [solo] votar. Los tiempos de votar por una sola cruz no son esos tiempos ya", finalizó.