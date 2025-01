Comparece a citación mujer que gritó amenazas en misa de juramentación

Adriana Nicole Vázquez Pérez, conocida como “Audri Nix” compareció este viernes a una citación que le hicieron las autoridades luego de que lanzara amenazas de muerte durante la misa de juramentación de la gobernadora Jenniffer González.

Vázquez Pérez -quien tiene expediente criminal por un caso de violencia doméstica en 2018- se amparó en su derecho de guardar silencio, pero dijo que cuenta con represntación legal y la fiscalia citó su caso para el 8 de enero.

Podría enfrentar cargos por amenaza, alteración a la paz y destrucción de evidencia.

Más temprano, la gobernadora dijo que no va a tolerar lo que considera una amenaza de muerte y pidió que se investigara.

“Primero estamos en una iglesia. No quieres respetar a los funcionarios, respeta a Dios, respeta la reunión que tienen unos feligreses tomando una misa. Ahí tú te das cuenta de que esto no es intolerancia, esto es activismo político. Ahora, cuando ese activismo político lleva a hacer amenazas de muerte, y como la misma persona dijo, esto no es una amenaza, esto es una promesa. Yo no voy a ser leniente con eso. Basta ya de personas que se abroguen el tener el poder de matar a alguien o amenazar de muerte a alguien”, dijo González Colón en entrevista radial con NotiUno.

Manifestante lanza seria amenaza.

"Hay una línea y la línea es, tienes que cumplir con la ley, y tú no puedes andar por ahí amenazando de muerte a la gente. Así que, en sobre ese sentido, yo espero que las agencias hagan respetar la ley, porque eso no es contra mí, mañana lo hacen contra ti, contra otra persona, y así mismo operan las dictaduras en Venezuela. Aquí nadie, nadie tiene permiso para hacer lo que les dé la gana", añadió.

Luego de que se manifestara en la iglesia, la mujer se expresó en la red social de Instagram en la que negó que amenazara de muerte a González Colón y responsabilizó a las autoridades de cualquier situación que le ocurra.

"¡Muerte al PNP!", gritó la manifestante.