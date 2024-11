Condenan a hombre a 9 años por contrabando que causó muerte de menor

El dominicano Alcibades De Paz, de 34 años fue sentenciado el viernes a 9 años de prisión por contrabando humano que resultó en la muerte de un niño, en un viaje de yola el 23 de diciembre de 2022.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“HSI se mantiene firme en nuestro compromiso de defender la justicia y proteger a los vulnerables. Los traficantes de personas no tienen ningún respeto por las vidas humanas, ninguno; para ellos, es un negocio de dinero. Es importante que los no ciudadanos comprendan que los viajes de contrabando representan un riesgo de muerte, no vale la pena la pérdida de la vida de nadie. Esta sentencia sirve para recordar a las organizaciones criminales que las fuerzas del orden están unidas en la lucha contra estas acciones inhumanas para garantizar que no se pierdan más vidas por la codicia y la criminalidad”, dijo Rebecca González-Ramos, Agente Especial a Cargo de HSI San Juan en declaraciones escritas.

Según la investigación de las autoridades, el 23 de diciembre de 2022, Alcibades De Paz, era una de las personas que manejaba una embarcación que transportaba personas que pretendían entrar ilegalmente a Puerto Rico, entre ellos un niño de tres años, desde la República Dominicana.

Cuando la embarcación dejó de funcionar, en la costa de Rincón, el acusado ayudó a arrancar el motor y aceleró el motor para evitar ser interceptado por las autoridades. En el proceso, la embarcación se volcó y murió el menor de tres años.

El 27 de agosto, De Paz se declaró culpable de introducir extranjeros a los Estados Unidos, resultando en muerte. Además de su condena de prisión, De Paz fue sentenciado a tres años de libertad supervisada.

Se exhorta al público con información sobre actividad criminal en su comunidad a comunicarse con el Centro de Comunicaciones de HSI San Juan al 787-729-6969.