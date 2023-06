Contraloría señala desembolsos ilegales de en la Autoridad de Carreteras

La Contraloría de Puerto Rico emitió este viernes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) el miércoles donde revelaron desembolsos ilegales de $17,665 por trabajos no incluidos en las partidas originales del contrato.

El contrato original, firmado en 2016 para realizar mejoras a la seguridad de la carretera PR-129 entre Arecibo y Lares, ascendía a $2,992,000. Tras siete enmiendas, la cifra aumentó a $3,784,000.

La auditoría apunta que la Autoridad no mantuvo un control adecuado de los servicios subcontratados. Además, no se obtuvo evidencia de que el contratista cumplió con el Disadvantage Business Enterprise Program, un programa del Departamento de Transportación de los Estados Unidos que garantiza no discriminación en contratos de construcción.

Contrario a la normativa vigente, la Autoridad pagó trabajos de 12 proyectos de montura de rótulos y señales viales entre 2016 y 2017, sin la firma del inspector. Asimismo, el administrador del proyecto no preparó las minutas de las reuniones realizadas y presentó el informe diario de actividades con un retraso de tres años y medio.

"Reglamentación interna que data, la más antigua, de 1975 no fue respetada", dijo Contraloría en comunicación escrita.

Este informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2020 y puede encontrarse en el sitio web de la Contraloría: www.ocpr.gov.pr.

