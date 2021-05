CPI: Vivienda habría pagado $5 millones por trabajos no realizados

Por: Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

El Departamento de la Vivienda (DV) pagó más de cinco millones de dólares por trabajos que no se realizaron o fueron deficientes bajo el programa de reconstrucción de viviendas Tu Hogar Renace, reveló una evaluación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), que aunque se hizo en el 2018, se había mantenido en secreto.

El DV pagó 5,817,382 dólares por 633 órdenes de trabajo donde al menos uno de los trabajos no se hizo o fue deficiente, como parte del programa establecido tras el huracán María.

Esta acción fue señalada por la OCPR como una contraria a la “política establecida por el Departamento, de que un caso no terminado no podía ser procesado para pago”. Además, la Contraloría indicó que los trabajos que no fueron realizados o que se hicieron de manera deficiente fueron “certificados como hechos por el Oversight Manager, el Program Manager, y ‘preintervenidos’ por el Departamento”. El DV no quiso reaccionar a los hallazgos de esta historia.

Como Oversight Manager de Tu Hogar Renace figuró la empresa Hage & Integra, mientras que la compañía Adjusters International fue el Program Manager. Adjusters es una de las compañías que está bajo la matriz de Rising Phoenix Holdings Corporation, cuyo contrato ha sido uno de los más cuantiosos con fondos de recuperación en Puerto Rico, con más de 207 millones de dólares. El contrato de Adjusters fue cancelado por el DV bajo alegaciones de que no tenía capacidad económica, pero el Tribunal de Apelaciones emitió un fallo donde prevaleció la contratación.

La evaluación también reveló que las personas que recibían el servicio bajo Tu Hogar Renace desconocían cuáles eran los trabajos que se realizarían en sus hogares, lo que les impidió corroborar si los trabajos hechos eran a los que tenían derecho.

Lee aquí: Nominación directa | Ricardo Rosselló aceptaría ser cabildero por la estadidad

A pesar de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este informe de la OCPR desde el 2019, el mismo fue entregado dos años más tarde, cuando la contralora Yesmín Valdivieso está de salida en la OCPR tras vencerse su término. En el 2019, Valdivieso dijo al CPI que los resultados del informe fueron usados como guía para conocer y revisar las denuncias de ciudadanos en contra del programa, pero que no existía un documento final para entregar y que no se lo entregó a nadie.

La secretividad de este documento también fue uno de los motivos para que se solicitara un Fiscal Especial Independiente (FEI) para Valdivieso, un caso que comenzó por una querella anónima sometida por un grupo denominado Auditores Unidos. Pero el Panel acogió una determinación de la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, de no hacer la designación.

Al entregar el informe al CPI, Lisandra Rivera, directora de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la la OCPR, recalcó que no fue una auditoría formal pero que los resultados sí fueron discutidos con la persona a cargo de Vivienda en ese entonces, que era Fernando Gil Enseñat. Rivera sostuvo que el documento también fue discutido por la Contralora con el entonces gobernador Ricardo Rosselló en una reunión del Grupo Anticorrupción.

Sin embargo, el documento entregado al CPI indica que es un borrador que fue entregado a Luis Carlos Fernández Trinchet el 24 de febrero de 2020. Fernández Trinchet entró a dirigir Vivienda en enero de 2020, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced le pidiera la renuncia a Gil Enseñat.

Para hacer la evaluación, la OCPR visitó 1,000 casas que fueron seleccionadas mediante la metodología estadística del muestreo estratificado, luego de que el DV le entregó los datos de 5,411 casos cuyos servicios habían sido pagados a los contratistas al 30 de junio de 2018. De esas 1,000 casas, solo 949 cualificaron para el programa. Y de esas, el DV pagó por “todos los trabajos incluidos en las órdenes, aun cuando hubo trabajos sin realizar o deficientes” en 633 casas.

A días de que entre en vigor el contrato con LUMA Energy | Presidente del Sistema de Retiro de la AEE, José Rivera explica.

Las siete compañías contratadas para el programa, 4 Contractors JV, Caribe Tecno, CRL, Excel Contractors, Inc., FR-BLDM JV, James W. Turner Construction, Ltd., SLS Co. LTD y Yates Bird LLC/JV, dejaron trabajos sin hacer o los hicieron de forma deficiente. Sin embargo, las tres empresas con más trabajos sin terminar fueron SLS Co. LTD, James W. Turner Construction, Ltd. y FR-BLDM JV.

Las compañías SLS y FR-BLDM figuran entre la lista de las que más contratos de recuperación tienen en Puerto Rico. Cada una recibió 250 millones de dólares para hacer trabajos del programa Tu Hogar Renace. Ambas compañías mantienen un contrato vigente hasta el 2022 con Vivienda por 50 millones de dólares, cada una, como gerentes de construcción bajo el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3).

SLS fue una de las compañías, al igual que Yates Bird, que fueron contratadas para la construcción del controversial muro que Donald Trump intentó hacer en la frontera sur de los Estados Unidos.

Con motivo de la evaluación, la OCPR agrupó los trabajos que hacía el programa Tu Hogar Renace en áreas como seguridad, impermeabilidad, limpieza, sistema eléctrico, estructura, sanitario y muebles de cocina.

En seguridad, la evaluación encontró que la mayoría de las situaciones de incumplimiento estaban relacionadas con el reemplazo de las ventanas de aluminio.

“Encontramos que, en algunos casos, en lugar de instalar la ventana, se instalaban los operadores de las mismas. También observamos que en otras, las terminaciones eran deficientes”, dice el documento.

Las querellas

La OCPR también evalúo 12 querellas de personas insatisfechas con el programa.

Sin embargo, la Oficina menciona como “la situación más relevante” el caso de una residencia de Morovis que recibió reparaciones que ascendieron a 18,557 de dólares, pero fueron tan deficientes que los residentes tuvieron que mudarse de la casa.

“En comunicación escrita al secretario de la Vivienda el 20 de julio de 2018, la dueña de la residencia indicó que no quedó conforme con los trabajos realizados. Colocaron el techo sobre madera vieja y deteriorada. Además, cambiaron las losetas del piso por pedazos de madera no resistentes al peso de su hijo enfermo, el cual está encamado. También indicó que el personal del Programa no ha vuelto a visitarla y la residencia no está en condiciones para vivirla. Esto provocó que ella y su hijo se mudaran a la residencia de un familiar”, dice el documento.

Según la evaluación, la OCPR visitó la residencia el 4 de septiembre de 2018. Allí la dueña indicó que primero le habían informado que no cualificaba, pero luego regresaron y le dijeron que sí “porque en la residencia vivía una persona con impedimentos”.

Durante la visita, observaron que los trabajos no se completaron de acuerdo con la inspección inicial y las órdenes de cambio. Entre los trabajos que no se completaron figura que no se reemplazaron las ventanas, no instalaron todos los gabinetes de cocina descritos en la orden, y los que colocaron no parecen nuevos, y que la madera sobre la cual se colocó el nuevo techo se veía deteriorada e inestable para sostener el mismo. Además, había clavos, tornillos y cables eléctricos expuestos.

La encuesta

La OCPR también realizó una encuesta en los 970 hogares visitados, y en cuanto al tiempo transcurrido desde que llenaron la solicitud hasta la visita inicial, el 65 por ciento de los participantes respondió que se demoró entre uno y 30 días, el 27 por ciento de 31 a 61 días, y un 8 por ciento tardó 61 días o más.

Aunque el 96 por ciento de los residentes indicaron en la encuesta que fueron orientados respecto a los trabajos que se realizarían en sus hogares, durante la entrevista con los encuestadores dijeron, sin embargo, que desconocían cuáles eran los trabajos que se realizarían, ya que no se les proveyó documento alguno donde se detallaran, dice el documento.

El 67 por ciento de los encuestados dijo que Tu Hogar Renace atendió sus necesidades y el 33 por ciento dijo que no.

Además, el 94 por ciento aseguró que los contratistas del Gobierno mostraron una conducta profesional mientras que el 6 por ciento dijo que no.

Las recomendaciones

La OCPR hizo recomendaciones directamente al secretario de la Vivienda, entre ellas “recordar que, ante el Gobierno Federal, él es el único responsable del buen uso de los fondos asignados”.

Además, le pidió requerir al Program Manager que recomendara para pago solo los casos cuyos trabajos estuvieran realizados e inspeccionados, y requerir a la Oficina de Auditoría Interna del Departamento que realizara auditorías periódicas de los trabajos contratados, y de las operaciones relacionadas con el Oversight Manager (Hage & Integra) y el Program Manager (Adjusters International).

La OCPR también le recomendó al DV revaluar las solicitudes de Tu Hogar Renace que no fueron aceptadas debido a la magnitud de los daños y remitirlas al Programa de Mejoras Permanentes bajo los fondos CDBG-DR. De igual forma, sugirió remitir a ese mismo programa las solicitudes de reparación de viviendas que, aunque fueron aprobadas, tenían condiciones que requerían mejoras sustanciales.

Omar Marrero, pasado director de la Oficina Central de Recuperación (COR3), había indicado al CPI que las personas que se beneficiaron de Tu Hogar Renace tendrían prioridad en el programa de Reconstrucción, Reparación y Reubicación de Vivienda (R3) que dio inicio el 30 de junio de 2019. Este programa, no obstante, ha ido a paso lento. De las más de 20 mil solicitudes que recibió, a febrero de 2021 había solo 613 casas terminadas y 1,277 en proceso de construcción, diseño o permisos.

Otra recomendación de la Contralora en el informe fue que, para próximos proyectos de este tipo, la agencia establezca un mecanismo para orientar e informar por escrito a los participantes sobre los trabajos que se van a realizar en las residencias, con el fin de que estos puedan asegurarse de que los contratistas cumplan con lo requerido.

A preguntas del CPI sobre si la OCPR cotejó que Vivienda siguiera las recomendaciones hechas, la directora de Comunicaciones de la OCPR indicó que: “no habíamos auditado a Vivienda desde entonces, y esto no fue una auditoría”.

En torno a por qué no se hizo una auditoría formal al programa, ya que la OCPR hizo una inversión de recursos, tiempo y fondos públicos en los más de 200 auditores que participaron en la auditoría, Rivera sostuvo que, aunque no fue una auditoría, la Contralora “tomó la decisión de ser la OCPR los que supiéramos de primera mano si todas las querellas que se reportaban en los medios, eran ciertas y teníamos que hacerlo lo antes posible para poder ver de primera mano lo que estaba pasando”.

Sin embargo, dijo que, al ser fondos federales, las autoridades federales tienen responsabilidad primaria de auditar. “También pudimos ofrecerle toda la información a los auditores de la OIG [Oficina del Inspector General] y de HUD [Departamento de Vivienda de Estados Unidos] cuando estuvieron en Puerto Rico”, agregó.

Perfil de las compañías de Tu Hogar Renace que tuvieron señalamientos

Al momento de ser contratadas las siete empresas, legisladores populares alertaron que éstas tendrían un margen de ganancias de un mínimo de 150 millones de dólares debido a la inflación de tarifas.

4 Contractors JV. – Es un joint venture de las empresas puertorriqueñas RB Construction Group, Del Valle Group SP y DDD Group. 4 Contractors JV obtuvo 100 millones de dólares por los trabajos en Tu Hogar Renace. RB Construction Group, presidido por Manuel Suárez, estuvo a cargo de la construcción del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y otras instalaciones hospitalarias. Suárez donó 1,185 dólares a la campaña de Jenniffer González en el 2020 y 500 dólares a Pedro Pierluisi en el 2008. Del Valle Group ha estado a cargo de la construcción de residenciales públicos, instalaciones portuarias y puentes. Su presidente, Humberto Reynols, ha sido donante tanto del Partido Popular Demócratico (PPD) como del Partido Nuevo Progresista (PNP). Entre los años 2015 al 2017, donó a Alejandro García Padilla, William Miranda Torres, Thomas Rivera Schatz, Leo Díaz Urbina y al PNP. Además, donó 2,500 dólares a la campaña de Ricardo Rosselló en el 2019 y 2,000 dólares a la de Miguel Romero. Por su parte, DDD Group tiene como principal ejecutivo a Umberto Donato y se ha dedicado principalmente a proyectos de vivienda, según el portfolio en su página web. Donato aportó 2,500 dólares al Comité de Ricardo Rosselló en el 2019 y 1,000 dólares a Ángel Pérez. Además, donó 2,000 dólares a Jenniffer González en el 2020.

Caribe Tecno, CRL. – Es una compañía puertorriqueña presidida por el ingeniero José Domingo Pérez, que también mantiene un contrato con el DV como gerente de construcción para el programa R3 por 50 millones de dólares hasta el 2022. La empresa ha realizado proyectos como el Distrito del Centro de Convenciones y Ventana al Mar. Esta empresa fue la que mayor cantidad de querellas de Tu Hogar Renace recibió, según había informado el DV. Pérez donó a la campaña del actual alcalde popular de Carolina, José Aponte Dalmau, 2,400 dólares en el 2014 y el 2015.

Excel Contractors, Inc. – Es una compañía de construcción de Louisiana, autorizada a hacer trabajos en Puerto Rico desde el 2016. Según su página de internet, repararon 12 mil estructuras en el suroeste de la Isla bajo el programa Tu Hogar Renace. Por este trabajo recibieron 200 millones de dólares de fondos de recuperación. También hicieron trabajos de reparación de techos luego de los huracanes Irma y María en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Su principal oficial ejecutivo es David E. Roberts. Roberts donó cientos de miles de dólares a las dos campañas presidenciales de Donald Trump.

FR-BLDM JV. – Es un joint venture compuesto por las dos empresas puertorriqueñas F&R Construction Group, Inc. y Bermúdez, Longo, Díaz-Massó, LLC. El presidente de Bermúdez, Longo, Díaz-Massó, el ingeniero Francisco Díaz Massó, donó 1,683 dólares a Miguel Romero entre 2018 y 2020; y 3,050 dólares a Armando Rivera Díaz, del PNP en Fajardo, entre 2018 y 2020. Además, aportó a Pedro Pierluisi 3,800 dólares entre 2019 y 2020. En el 2017, donó 2,700 de dólares a Ángel Pérez y 1,000 dólares el año antes a Hector O’neill. F&R Construction Group es presidida por Ángel Antonio Fullana Olivencia, quien donó a Pedro Pierluisi 4,600 dólares entre el 2013 y 2016. También, donó 6,800 dólares a Carlos López Rivera entre el 2013 y 2020.

James W. Turner Construction, Ltd. – Es una compañía de Texas, entre cuyos ofrecimientos figuran los trabajos de recuperación con fondos CDBG-DR. Recibió 100 millones de dólares por su trabajo en el programa Tu Hogar Renace. Esta compañía recibió 20 millones de dólares para reconstruir casas en Texas en octubre de 2018, luego del huracán Harvey. Un mes antes, James Turner, presidente y CEO de la compañía, donó 5,000 de dólares a la campaña de reelección de George P. Bush, un abogado abogado, empresario y político estadounidense que es Comisionado de Tierras de Texas, reportó el Houston Chronicle.

SLS Co. LTD. – Esta compañía con sede en Texas, fue fundada en 1995 por un trío de hermanos de apellido Sullivan. Además de los contratos con el DV, también tuvo un contrato con el Departamento de Transportación y Obras Públicas por 60 millones de dólares para el recogido de escombros y reciclaje después del huracán María. John Sullivan, uno de los hermanos, donó 2,500 de dólares a Ricardo Rosselló en el 2019.