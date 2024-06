Decretan emergencia en San Juan por interrupciones en el servicio eléctrico

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, declaró el miércoles, mediante orden ejecutiva, una situación de emergencia en el municipio causada por las continuas interrupciones en el sistema eléctrico de Puerto Rico.

Con la Orden Ejecutiva Número MSJ-073, Serie 2023-2024, queda autorizado a nivel administrativo el desembolso de fondos y la utilización de los recursos necesarios del municipio, con el fin de evitar que se afecte la seguridad, propiedad, salud y vida de los ciudadanos, así como garantizar la prestación de los servicios esenciales y el funcionamiento de las instalaciones, autorizando a realizar los pagos correspondientes de la partida presupuestaria previamente identificada.

De igual forma, con la Orden se viabiliza el que funcionarios municipales brinden ayuda a residentes de la ciudad capital mediante el préstamo o asignación de aquellos equipos propiedad del municipio que resulten necesarios para mantener su salud, bienestar o seguridad.

Asimismo, con el decreto de emergencia se dispone y autoriza el desembolso y utilización de los recursos necesarios con el fin de asegurar las compras, adquisiciones y servicios y su respectivo pago, sin necesidad de celebrar subasta pública, a tenor con las disposiciones de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”.

Tras una falla en líneas de transmisión.

“En nuestras comunidades vive una gran cantidad de personas con necesidades particulares que exigen un suministro adecuado y confiable de energía eléctrica. Existen miles de niños con necesidades específicas de alimentación, así como adultos mayores, que en muchas ocasiones necesitan de máquinas de terapias para proteger su salud y en muchas ocasiones salvar su vida”, se destaca en la Exposición de Motivos de la Orden.

Como parte de las interrupciones, en el Municipio de San Juan se han visto afectadas múltiples oficinas de gobierno, instalaciones críticas tales como el Complejo Deportivo, compuesto por el Estadio Hiram Bithorn, el Coliseo Roberto Clemente Walker, y el Gimnasio Municipal Pedrín Zorrilla, así como el Cuartel General de la Policía de Puerto Rico, cuarteles de la Policía Municipal e instalaciones de servicio directo a la ciudadanía. De igual forma, en el Viejo San Juan, hemos tenido postes caídos que han afectado el servicio; y donde agraciadamente no hemos tenido pérdida de vida.

Actualmente tenemos comunidades y comercios afectados por la falta del servicio eléctrico. Los incidentes no solo representan una gran inconveniencia, sino que también comprometen la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad”, reza parte de la Orden Ejecutiva. De igual manera, en el documento se destaca que el “nivel de información proporcionada respecto a los procesos de recuperación de la red eléctrica y el tiempo estimado para restablecer el servicio ha sido extremadamente limitado hacia el Municipio e inexistente para el resto de los residentes de San Juan. Ante la falta de información clara, hemos solicitado que LUMA emitiera comunicados oficiales dirigidos a los abonados, con detalles sobre la avería, los procesos de recuperación, y el tiempo estimado para la reconexión.

Se nos informó que LUMA Energy no podría emitir dicha comunicación, lo que ha dejado a nuestros ciudadanos sin información clave para planificar y responder adecuadamente a la falta de servicio”. E incluso se hace mención en relación a que, “nuestro equipo se ha comunicado directamente con la oficina del Sr. Juan Saca, presidente de LUMA Energy para solicitar la publicación de información actualizada sobre las desconexiones programadas, los procesos en curso, y cualquier otro evento que esté afectando la red. Sin embargo, no recibimos la respuesta deseada, lo que no solo genera frustración para la administración municipal, sino también para nuestras comunidades”.

Sobre los trabajos de poda y cambios de luminarias, en la Orden se menciona el que “tampoco se ha brindado al Municipio información clara sobre la ubicación de las brigadas de poda y cambio de luminarias que deberían estar trabajando en nuestro Municipio. Esto obstaculiza nuestra capacidad de ofrecer servicios esenciales a la comunidad, ya que debemos reportar repetidamente la necesidad de reparar la iluminación en nuestras áreas”.